Así juega el Mallorca, próximo rival de Osasuna

La conquista del mercado asiático por parte del fútbol español se ha convertido en los últimos años en el nuevo Eldorado, que alimenta los anhelos y esperanzas de los clubes de convertir en oro los partidos de LaLiga. Así, los señalamientos se adecuan al primer time del Extremo Oriente, por más que causen incomodidades a los socios que pagan el abono, y los directores deportivos no pierden de vista la trascendencia de contar con jugadores llegados de aquellas latitudes.

El Mallorca, siguiendo por esta última vía, ha pisado el acelerador. Para su regreso a Primera se ha encomendado a dos de los jugadores más prometedores de Corea del Sur y de Japón, como son Kang-in Lee y Take Kubo, respectivamente. Dos zurdos livianos, con calidad incuestionable y llamados, en teoría, a ser dos grandes estrellas, pero a los que les está costando romper el cascarón.

Alrededor de ellos, el técnico Luis García Plaza cuenta con jugadores de calidad contrastada, como los veteranísimos Salva Sevilla y Dani Rodríguez o un Íñigo Ruiz de Galaterra que, si no hubiera sido por las lesiones, hubiera llegado hace años a la máxima categoría. Además, en su apuesta por recuperar a jugadores que fueron muy prometedores, pero que parecían encaminados a diluirse en el fútbol profesional, el Mallorca se ha reforzado con Jordi Mboula (ex Barça B) y Fer Niño (ex Villarreal).

En este inicio de temporada, el conjunto balear ha mostrado un fútbol por momentos atractivo, si bien carente de contundencia goleadora. En seis partidos solo ha sumado cuatro tantos y solo uno de ellos lo ha marcador alguno de sus delanteros: Fer Niño, en la segunda jornada, contra el Alavés (0-1).

En defensa sí se ha mostrado como un equipo más efectivo, dejando a sus rivales con el casillero a cero en tres partidos, aunque la estadística saltó por los aires el pasado miércoles al encajar seis goles del Real Madrid.

DUDAS Y BAJAS

defensas centrales Antonio Raíllo, Franco Russo, Alexandar Sedlar, y el lateral Pablo Maffeo. Luis García Plaza no podrá contar para el choque contra Osasuna de este domingo con su principal estrella, Take Kubo , por lesión. Además, tampoco podrá alinear por problemas físicos a loscentrales Antonio Raíllo, Franco Russo, Alexandar Sedlar, y el lateral Pablo Maffeo.

No obstante, el equipo balear espera que sí puedan estar disponibles el veterano delantero Ángel, ex del Getafe, y Ruiz de Galarreta, que se han ejercitado entre algodones esta semana.

El jugador a vigilar: Salva Sevilla

Sin Take Kubo, dos jugadores del Mallorca están llamados a tomar las riendas del conjunto balear: Kang-in Lee y Salva Sevilla. El primero, falto de oportunidades en el Valencia, está tratando de hacerse con un hueco en el once titular de su nuevo equipo, aunque de momento no ha terminado de asentarse en las alineaciones y solo suma un centenar de minutos en estas primeras jornadas. Así, Salva Sevilla, a sus 37 años, se presume como el verdadero peligro para Osasuna.

El almeriense, que recaló en el Mallorca en Segunda División B y lo ha conducido a tres ascensos en cinco temporadas -dos de ellos a Primera- es la brújula del centro del campo gracias a su calidad individual y a su visión de juego. Además, se encarga de poner en juego todas las acciones de estrategia a balón parado, siempre con precisión de cirujano, convirtiendo a estas en una de las facetas que más deberá vigilar Osasuna.