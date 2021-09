Bordalás vuelve con público en El Sadar

El domingo será la primera vez que José Bordalás pise El Sadar con público después de sus ataques a Osasuna y a Jagoba Arrasate. Una salida de tono que encendió al osasunismo y sentó muy mal en el club. Fue un “malentendido” según la versión del ahora técnico del Valencia. La pandemia hizo que la segunda vuelta se jugara a puerta cerrada y no hubo público en toda la pasada campaña.

Aquellas declaraciones del 10 de noviembre de 2019 tras un 0-0 en el Coliseum supusieron unas injustas declaraciones contra Arrasate. “Nos atribuyen a nosotros lo que hacen ellos. Es de locos y no lo voy a permitir. Su jugador Oier también ha dicho que venían preparados porque aquí los partidos son trabados. Han perdido tiempo. No lo voy a permitir. Si no se ha visto un gran partido ha sido por el rival. Han venido a empatar a cero. Es lamentable que esto ocurra. Sus miserias las esconden detrás del Getafe y quien hace eso es un caradura. Es de tener poca vergüenza”, dijo. Casi nada.

En la previa, Arrasate había dado un dato objetivo: “Son el equipo cuyos partidos tienen el menos tiempo efectivo”. Le dolió que Osasuna aplicara su misma medicina. Lo cierto es que después ambos se han saludado cordialmente. Sin afición en la grada. El episodio ha quedado atrás, en buena medida por la elegancia del entrenador de Berriatua. Lejos de avivar la llama, pasó página pese al disgusto inicial.

De hecho, el propio presidente del Getafe, Ángel Torres, le dio un toque de atención a su entrenador. “Arrasate habló bien tanto de Pepe como del Getafe. Lo que pasa es que alguien debió de calentar a alguien. Aquello es agua pasada”, comentó.

“En aquel momento no me refería a Arrasate. Son comentarios que se vienen haciendo para quitarle el mérito que tiene a este equipo”, añadió Bordalás en frío sobre lo sucedido.