Uno de los que estuvo en la rampa de salida fue Rober Ibáñez. El extremo valenciano ha vuelto de su cesión en el Leganés dejando buenas sensaciones en la pretemporada. Sin embargo, una lesión frenó su rendimiento.

Jagoba Arrasate quería decidir sobre su futuro tras verle en acción. Finalmente no salió de El Sadar. Y no ha sido por la falta de interés en el mercado de fichajes. Ha sido el jugador más cotizado. Leganés, Sporting u Oviedo, entre otros, han planteado la cesión a Osasuna, que ha cerrado la puerta porque cuentan con él y porque esos clubes querían compartir el pago de la ficha. Las propuestas no convencían. El equipo pepinero, donde ya estuvo, insistió intensamente pero no se activó su salida.

SONDEOS POR GRAU Y BARBERO

También ha habido sondeos de clubes importantes de Segunda por Barbero, que cuenta como cuarto delantero desde el inicio de la pretemporada. Desde la categoría de plata y Portugal han preguntado a su vez por Jaume Grau. Uno de ellos el Tondela, donde militó la pasada campaña. Pero Osasuna ha optado por su continuidad. Ha sido inscrito y se queda.