Arrasate: "Se puede dar alguna novedad de aquí al martes"

El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, ha admitido este sábado que el mercado de fichajes no está cerrado para el club navarro y que puede producirse alguna "entrada o salida" antes del cierre, el martes, del plazo de inscripción de jugadores.

"El martes creo que termina (el plazo para inscribir jugadores) y viendo cómo está el fútbol y con el efecto dominó, que viene de otras ligas también, sí se puede dar alguna novedad. Nosotros pensábamos que ya lo teníamos todo, pero surgió la posibilidad de Manu (Sánchez) y la acometimos, porque entendíamos que éramos mejores, y ahora con la lesión y la incertidumbre de Kike Barja, hemos optado por traer a Javi Ontiveros. Hasta el martes puede haber una entrada o una salida, yo espero que no, pero no me atrevo a decir que no vaya a haber novedades", ha explicado.

El de Berriatua ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz, que los rojillos jugarán el domingo a las 19:30 horas,