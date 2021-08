Indar Gorri no entrará a El Sadar: "No entendemos el fútbol de otra forma"

no asistirá a El Sadar c Indar Gorri ha hecho público que on el 33% de aforo que ha autorizado el Gobierno de Navarra. El colectivo ha manifestado que no accederá al estadio "mientas no podamos entrar todos los socios y se respeten las libertades y derechos". La decisión llega un día más tarde de conocer las restricciones para las dos primeras jornadas de Liga, ante el Espanyol y el Celta de Vigo. Indar Gorri ha emitido un comunicado bajo el lema "Earn it, football is for the fans" que cogió fuerza entre los clubes para protestar contra la creación de la Superliga.

EL COMUNICADO

"¿Se puede ser más hipócrita? Algunos aún recordamos cuando hace pocos meses Osasuna lució y abanderó con esta frase la pelea contra la Superliga.

Mientras tanto, dirigentes y futbolistas siguen defendiendo que la rueda del fútbol siga rodando para no perder los cerca de 70 millones de euros que en este club se reparten cada año.

¿Dónde quedamos los fans? Somos los únicos damnificados por las medidas. Seguimos esperando una voz en alto que diga 'basta ya, no jugamos sin ellos'.

Indar Gorri ha decidido que no entrará al Sadar mientras no podamos entrar tod@s l@s soci@s, y se respeten las libertades y derechos de tod@s ell@s. No entendemos el fútbol de otra forma. No nos veremos en nuestra grada, nos vemos en las calles".