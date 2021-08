Osasuna aborda con el Gobierno la presencia de público en El Sadar

departamento de Salud del Gobierno de Navarra están manteniendo conversaciones en los últimos días para establecer las condiciones de la presencia de público en 14 de agosto arranca la competición ante el Osasuna y eldel Gobierno de Navarra están manteniendo conversaciones en los últimos días para establecer lasen El Sadar . El próximoante el Espanyol

El club está a la espera de recibir las directrices del Ejecutivo para poner en marcha la asistencia por parte de los socios. A priori las entradas se adjudicarán mediante un sorteo.

Lógicamente será en un aforo reducido. ¿El porcentaje de espectadores? Todavía está por concretar, según apuntan diversas fuentes aunque será muy limitado en plena quinta ola. Clubes del entorno como el Alavés han anunciado un tope del 20%, cifra que contrasta con el 60% que pretenden establecer en Madrid. En todo caso la decisión recae en cada Comunidad. En El Sadar caben 23.500 espectadores. Un 20%, por ejemplo, serían 4.700 personas.

El primer paso se dio la pasada semana, cuando acudieron al estadio responsables del Gobierno para analizar el contexto que ofrece El Sadar. Tomaron nota de las medidas y el protocolo de entradas y salidas. Esta cuestión es la principal preocupación. La reforma ha ampliado los espacios y ha mejorado la accesibilidad. Se trata de evitar aglomeraciones.

PRUEBA PILOTO

Los términos se concretarán esta misma semana. Osasuna espera esa comunicación. Sobre la mesa ronda la idea de perfilar un plan piloto para los dos primeros partidos. El equipo rojillo jugará dos citas de forma consecutiva en casa contra el Espanyol el 14 de agosto (17 h) y el Celta el 23 de agosto (22 h). No volverá a jugar en Pamplona hasta el 11-12 de septiembre. Serviría para comprobar la eficacia de las medidas adoptadas. El encuentro entre ambas partes terminó con el compromiso de establecer unas pautas que marcará Salud.

Existe un protocolo perfilado desde que la pasada temporada se amagase con la vuelta del público, algo que no se produjo. Incluso LaLiga pidió a los clubes que pusiera en marcha un sistema de reparto de entradas limitando aforos. Osasuna cuenta con más de 20.000 socios. Los interesados podrán inscribirse para optar a las entradas. Es evidente que esas localidades reservadas no tendrán coste adicional porque ya se ha pagado el abono. También se ha previsto un sistema de compensación a quienes no acudan.