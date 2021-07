Osasuna perfila la cesión de Kike Saverio a la Ponferradina

Osasuna está ultimando la marcha de Kike Saverio, quien este martes no se ha ejercitado en Tajonar. Si nada se tuerce jugará este próximo curso en la Ponferradina, equipo que juega en Segunda División. Los clubes están intercambiándose documentos para cerrar la cesión del futbolista. Todavía no se ha firmado la operación y hay otras ofertas sobre la mesa que tampoco están descartadas si las negociaciones no terminan de concretarse.

Hasta El Sadar han llegado propuestas de clubes extranjeros de Primera pero la Ponferradina ha tomado la delantera. Todas las partes consideran que es la mejor opción. El jugador se ejercitaba esta pretemporada en Tajonar después de su paso por el Andorra. Tiene contrato como rojillo hasta 2023.