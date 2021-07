“Valoré salir, pero tenía ganas de sentirme importante en Osasuna”

Juegos Olímpicos. Primero en Benidorm y ya en el país asiático. La burbuja de una cita única, histórica y especial le debería obligar a focalizar todas sus fuerzas en Tokio. Sin embargo, el sentimiento osasunista recorre las venas del centrocampista navarro. Para muestra, su última frase antes de terminar la entrevista en uno de los jardines del Meliá Villaitana: “Cuida de mi gente en Tajonar”. Jon Moncayola aterrizará este miércoles en Kobe, una ciudad japonesa situada en la bahía de Osaka con 1,5 millones de habitantes. Desde hace dos semanas se está preparando para vivir sus primerosPrimero en Benidorm y ya en el país asiático. La burbuja de una cita única, histórica y especial le debería obligar a focalizar todas sus fuerzas en Tokio. Sin embargo, el sentimiento osasunista recorre las venas del centrocampista navarro. Para muestra, su última frase antes de terminar la entrevista en uno de los jardines del Meliá Villaitana: “Cuida de mi gente en Tajonar”.

A sus 23 años, el de Garínoain despejó todas las dudas sobre su futuro deportivo dando un golpe sobre la mesa y firmando con Osasuna hasta 2031. Un blindaje nunca antes visto en club y poco usual en el fútbol de hoy en día. Solo hay que escucharle para saber que hizo lo correcto.

Qué dura ha sido la temporada de Osasuna.

Tuvimos muchos altibajos. Aparte de las lesiones, los resultados no acompañaban. El equipo lo pasó mal porque no lográbamos sacar los partidos adelante y el vernos ahí abajo fue duro. Puede sonar extraño, pero nos vino bien que hubiera un calendario tan apretado. El hecho de haber partidos cada tres días nos ayudaba a olvidarnos más fácil porque enseguida había otra oportunidad para sumar. No había opción para darle muchas vueltas a la cabeza. Ya en la segunda vuelta demostramos el equipo que queríamos ser y acabamos con buen sabor. En general, la temporada fue buena.

¿Lo pasó peor en casa confinado o los 13 partidos sin ganar?

Uf. Los 13 partidos sin ganar se hicieron largos. Anímicamente se pasa peor. Son situaciones diferentes y espero no vivir ninguna de las dos otra vez (bromea).

Acaba la temporada, Osasuna logra la salvación y se empieza a hablar sobre su futuro.

Ya en los últimos meses se habló mucho de si me iba a quedar o me iba a ir. No ayuda mucho el hecho de estar centrado en la competición, jugar partidos y recibir tanta caña. Hice lo que quería. Acabó la temporada y tomé una decisión. Quería hacerlo así, rápido, para desconectar y poder disfrutar del verano. La decisión fue quedarme en Osasuna porque quería y, además, para muchos años.

¿Hubo opciones reales de salir?

Todo pasó durante el transcurso de la temporada y yo solo pensaba en acabar bien con Osasuna. Todo se decidió mientras estaba confinado, así que casi ni me enteré de los avances. Está claro que valoré las posibilidades que había de salir fuera, los retos y los nuevos proyectos. Pero Osasuna está haciendo bien las cosas y tenía ganas de sentirme importante.

Vaya mensaje claro y contundente que envió a aquellos canteranos que siempre salían de Tajonar.

Cada vez somos más los canteranos que creemos y, sobre todo, apostamos por el proyecto. David García, Oier, Roberto Torres... y toda esa gente que viene de abajo. Osasuna está haciendo las cosas muy bien y merece la pena creer en su proyecto. Espero que los Aimar Oroz, Herrando y más jugadores de abajo lo tengan en cuenta. Que hagan lo que crean conveniente, pero que lo valoren como yo lo hice. Esperemos que la política del club siga así durante muchos años.

¿Qué pinta tiene el equipo de cara a la próxima temporada?

Los fichajes que se han hecho y las renovaciones hacen que haya una base sólida que viene de atrás. Los cambios no han sido muchos. La plantilla y el grupo en general se conoce muy bien y tenemos los precedentes de la temporada pasada. Habrá altibajos, seguro, pero yo confío plenamente en el equipo. Se ha fichado gol, que es importante para la permanencia, primero, y todo lo que se pueda aspirar después.

Ya veo que está informado, ¿ha podido desconectar algo?

He estado dos semanas con los amigos y algún compañero de equipo. Tiempo suficiente para recargar pilas y afrontar todo lo que viene por delante.

¿Ha tenido estas semanas algún contacto con Arrasate?

Me llamó un par de días cuando el confinamiento y la renovación. Tiene ganas de verme en Tajonar otra vez con el equipo para empezar la temporada. Me acuerdo mucho de todos ellos. Espero que les vaya bien en pretemporada y, sobre todo, no se lesione ninguno. Cuando vuelva quiero que estén todos sanos para la primera jornada liguera.

¿Cuándo tiene pensado volver?

Me imagino que en cuanto acaben los Juegos, aunque ojalá sea lo más tarde posible. La final es el siete de agosto y Osasuna empieza contra el Espanyol el día 14. No estoy en condiciones de pedir más vacaciones, ya he tenido. Quiero volver cuanto antes a Tajonar.