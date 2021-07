Osasuna cierra la campaña de renovación con 20.124 socios

Osasuna cerró el pasado domingo la campaña de renovación de socios para la temporada 2021-2022 con 20.124 socios, "una cifra récord en la historia del club", ha remarcado la entidad en un comunicado. La pasada campaña se alcanzaron los 20.465 tras el periodo de nuevos socios, pero en la renovación solo pudieron participar los 15.498 socios que el club tenía en la campaña precedente. El resto se sumaron durante el periodo para nuevos socios.

Los datos indican que el 98% de los socios ha renovado su tarjeta para la próxima campaña, "un apoyo sin precedentes que el club quiere poner en valor". La entidad recuerda que, durante los partidos de la temporada 2021-2022 en que haya aforo reducido por la pandemia, tanto los socios que no se apunten a los sorteos como los socios que participen pero no resulten agraciados, podrán decidir a final de temporada si se les reintegra el importe de los partidos no disfrutados o bien si se les aplica como descuento en la renovación de la siguiente temporada. Cuando se permita el acceso del 100% del público no habrá compensación alguna por no asistir.

En realidad, durante esta campaña ha habido 380 socios que se han dado de baja, lo que situaría la cifra en 20.085," pero lo que se hace habitualmente tras el cierre de la campaña es actualizar los contratos firmados con los patrocinadores durante la temporada recién finalizada, así como los acuerdos firmados con los clubes convenidos, lo que eleva la cifra final de socios al día de hoy a 20.124", ha explicado el club. Una parte importante de las bajas, "más que en otras temporadas", se ha debido al fallecimiento de socios "a los que el club quiere recordar especialmente en el día de hoy y hará también durante la temporada", remarca.

En unos días el club comunicará las plazas que quedan disponibles para nuevos socios. Hasta este martes se han preinscrito 2.300 personas con el objetivo de hacerse con una plaza en el estadio de El Sadar la próxima temporada. "La entidad intentará ajustar en la medida de lo posible el aforo del estadio para superar la cifra de socios de la pasada temporada, aunque a la vista de los datos obtenidos tras la campaña de renovación serán muy pocas las plazas que puedan ponerse a disposición de los nuevos socios", recuerda.