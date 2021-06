Precios, preguntas y respuestas sobre los abonos de Osasuna

F. C.

Actualizada 10/06/2021 a las 08:42

¿CÓMO RENUEVO?

En el Área del Socio de la web del club (www.osasuna.es) los siete días de la semana y las 24 horas del día o de forma presencial en las nuevas taquillas del estadio, situadas entre Lateral y Gol junto al Txoko de El Sadar. Al hacer la renovación podrás pagar con tarjeta bancaria tanto en un solo plazo como con alguna de las posibilidades de financiación.

¿QUÉ PLAZO TENGO?

La renovación comenzará este jueves a la mañana. El plazo para renovar se prolongará hasta el 2 de julio de forma presencial y hasta el 4 de julio de forma online. A partir de ese momento quienes no hayan renovado su carnet perderán la condición de socios y su asiento quedará libre.

¿CUÁL ES EL HORARIO?

La web estará operativa las 24 horas del día para gestionar renovaciones. De forma presencial se podrá acudir a las nuevas taquillas del estadio de El Sadar de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 horas y de 16 a 19 horas.

¿CUÁNDO RECIBIRÉ MI CARNET?

Si renuevas a través de la web, el club procederá a imprimir tu carnet y te lo hará llegar por correo ordinario al domicilio que figure en tus datos como socio. Si optas por la renovación presencial se te hará entrega del carnet en el mismo momento.

¿CUÁNDO PUEDO CAMBIAR LA LOCALIDAD?

Primero deberás hacer la renovación y se te enviará el carnet correspondiente. Más adelante, los días 26, 27 y 28 de julio podrás dirigirte a las oficinas del club para tramitar el cambio de localidad. Ten presente que si la gran mayoría de los socios renueva su carnet no quedarán muchas plazas libres.

¿PUEDO FINANCIAR VARIOS CARNETS A LA VEZ?

Si quieres pagar en una sola operación de financiación varios carnets juntos, podrás hacerlo de forma muy sencilla acudiendo a efectuar la renovación de forma presencial a las oficinas del estadio de El Sadar. En este caso no hay que dirigirse a las taquillas sino a las oficinas.

Nuevos socios



¿CUÁNTAS PLAZAS VA A HABER?

La temporada pasada se superaron los 20.000 socios y se tuvo que cerrar el cupo. Por eso, el club no puede garantizar que vaya a haber sitio. En cualquier caso, es posible que queden huecos si hay socios que no renuevan y también en función de otros ajustes como entradas para patrocinadores, clubes convenidos, fútbol base, etc. Cuando concluya la renovación el club comunicará las plazas que hay disponibles.



¿CÓMO PUEDO HACERME?

Hoy, el club habilitará un formulario para aquellos que tengan interés. Todas esas personas podrán preinscribirse de forma online hasta el 4 de julio. Dicha preinscripción no garantiza que haya una plaza disponible, sino que dependerá después del número de nuevos socios que pueda atender el club. A partir del 29 de julio, el club irá citando por orden a las personas preinscritas para que puedan formalizar su alta en las oficinas. Si hay personas que no pueden desplazarse su alta se podrá gestionar online.



¿QUIÉN TIENE PRIORIDAD?

El club ordenará la lista por orden de inscripción y hará tres grupos. En el grupo 1 estarán aquellas personas que, a la finalización de la temporada 2020-2021, eran simpatizantes. En el grupo 2 estarán aquellas personas que hayan obtenido hasta el 22 de julio el carnet Soy Rojillo/a esta temporada. Y finalmente en el grupo 3 estará el resto.

30 euros de descuento para los suscriptores del periódico



Los suscriptores de Diario de Navarra pueden beneficiarse de un descuento de 30 euros en la renovación del abono. Para ello, es necesario acceder a www.mundodn.es/abonos-osasuna.html.

Podrá solicitarlo el titular de la suscripción o asignar un beneficiario para que él sea quien solicite el descuento (máximo un descuento por suscripción).

Una vez solicitado, se debe esperar 48 horas para renovar el abono de forma on line en la web de Osasuna o de forma presencial. Si la gestión se ha hecho en fin de semana, hay que esperar al lunes para hacer la renovación. El 30 de junio se cierra el formulario.

El descuento para los suscriptores del periódico es compatible con los que ofrece el club rojillo en sus diferentes circunstancias.

DESCUENTOS



Movilidad reducida * 30%

Grada familiar ** 25%

Parados *** 20%

25 años de socio 15%

Familia otras zonas (4 miembros) 15%

Familia otras zonas (3 miembros) 10%



*El descuento se aplicará en el caso de que se ocupen las plazas destinadas a personas con movilidad reducida.

** En el caso de las familias, deberán aportar el libro de familia o libros de familia que acrediten la condición requerida para el descuento.

***No se aplicará el descuento en Palco Tribuna Preferencia y zonas VIP. Se deberá aportar certificado de desempleo y haber permanecido en esa condición al menos un año.

CALENDARIO



Las renovaciones se efectuarán del 10 de junio al 4 de julio. Son on line y presenciales.

La preinscripción on line para las nuevas altas, del 10 de junio al 4 de julio. Solo on line.

Los cambios de localidad se harán el 26, 27 y 28 de julio. Solo presenciales.

Las nuevas altas se harán a partir del 29 de julio. Solo presenciales.