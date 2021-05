Javier Belloso: El cambio tranquilo era esto

Actualizada 31/05/2021 a las 06:00

Cuando Jagoba y Bittor salieron a entrenar a Tajonar después del partido del jueves 21 de enero con el Valencia, tenían la cara que se le queda a uno después de llevar 13 partidos seguidos sin ganar. Entre amigos, hay veces que no hace falta decirse nada para decirse que había que cambiar cosas porque la dinámica llevaba a Osasuna a Segunda División.

Cambiar las cosas es fácil cuando se sabe qué cambiar y no hay personas implicadas. No era el caso de Osasuna en esos momentos porque había personas involucradas y porque en el mundo del fútbol, es un arte hacer un buen diagnóstico y acertar en el tratamiento a aplicar y su aplicación también lo son. Es difícil saber si el diagnóstico fue acertado, pero es seguro que los efectos del tratamiento lo fueron porque el resultado ha sido el que se buscaba.

Nunca sabremos todos los componentes del diagnóstico/tratamiento, pero conociendo la trayectoria de los entrenadores de Osasuna, seguro que pensaron en un cambio tranquilo, que se note lo justo para que todos sigan remando en la misma dirección, pero que asegure que se cumplan los objetivos y cuanto antes mejor.

Un cambio tranquilo no puede suponer un cambio masivo de cromos (como se dice ahora), como mucho de alrededor del 25%, uno de cada cuatro. Cuando se aplica un tratamiento también se establece un tiempo de aplicación para ver si ha dado resultado o tenemos que revisarlo. Podemos pensar un tiempo que sea el equivalente al número de jornadas que llevamos sin ganar, es decir 13 jornadas. Después todavía quedarían otras 6 para apurar.

Después de aquello, habían pasado 13 jornadas y eran las 20.20h cuando con el gol de Roberto Torres al Valencia, Osasuna se aseguraba los 40 puntos y la permanencia. Jagoba miró aliviado a Bittor. Parecía un capricho del destino que fuera contra el equipo que marcó el final de la mala racha.

EL CÁLCULO DE LOS DOS TRAMOS

Es difícil ser más preciso, en estas 13 jornadas, el equipo había cambiado sus jugadores en un 25% y esto le había valido para sellar su permanencia. Decimos que Osasuna había cambiado el equipo en un 25% porque ese porcentaje de los minutos jugados en el periodo sin ganar (3.179 de 12.714), se había repartido entre jugadores distintos a los minutos jugados en el periodo de éxito (3.217 de 12.867).

Hacemos los cálculos con los minutos reales de cada jugador. Esta diferencia en minutos entre periodos es debida a las expulsiones en las jornadas 14, 15 y 16. Estas tres jornadas consecutivas con expulsiones no me parece una casualidad. Seguramente este hecho explica alguna de las cosas que sucedieron en estos partidos y en los posteriores. En particular considero (y esto es una opinión no basada en ninguna evidencia) que si Aridane no hubiera sido expulsado en el minuto 18 de la jornada 14, el equipo habría adelantado su recuperación de dos a tres semanas, y quizá habría acabado entre los 7 primeros. Pero su estudio sería parte de un artículo específico considerando otras herramientas además de las matemáticas.

Calculamos las diferencias entre los porcentajes de contribución de cada jugador en cada periodo. Por ejemplo, Kike Barja jugó 192 minutos en el primer periodo y su porcentaje es 1.51% mientras que jugó 777 minutos que suponen un 6.04%, por tanto su incremento es de 4.53%. Así que ha tenido una contribución muy relevante en el cambio de rumbo conseguido entre los partidos 20 y 32.

Este mismo porcentaje ganado ha sido perdido por otros jugadores, por ejemplo, Rubén García que ha jugado un 1.43% menos en el periodo entre los partidos 20 y 31. Por tanto, los cambios del equipo, en el gráfico se pueden ver los efectos en porcentaje de juego de cada jugador tanto en sentido positivo como negativo. De arriba abajo aparecen los jugadores cuya contribución en minutos ha subido y para compensar aparecen después aquellos cuya contribución ha bajado.

Utilizamos un gráfico de tipo Cascada o Waterfall para reflejar el efecto de “las gallinas que salen por las que entran”. Las subidas se compensan con las bajadas y se puede apreciar que los cambios suponen un 25% aproximadamente. Es decir, el equipo ha cambiado en este porcentaje durante las jornadas 20 a 31 (incluyendo la 33 que se jugó antes de la 31).

TORRÓ, EL CASO MÁS LLAMATIVO

El caso más significativo es el de Lucas Torró. En el primer periodo había jugado 165 minutos que representan un 1.30% del total de minutos jugados en el periodo, mientras que en los partidos del 20-31 ha jugado 933 minutos que representan un 7.25%. La diferencia supone un 5.95% de aumento.

Por el contrario, Roncaglia jugó en el primer periodo 707 minutos, mientras que tan sólo 103 en los partidos del segundo.

A diferencia de lo que hacemos en simulación, predicción y búsqueda de escenarios, aquí analizamos lo ocurrido y utilizamos las herramientas de la estadística descriptiva para entenderlo y responder a la pregunta de “qué ha sucedido”. Utilizamos la herramienta de visualización para responder al hecho de que una imagen vale más que mil palabras.

En resumen, podemos agrupar la temporada en 4 grupos de jornadas: 1-7 (6 partidos porque la jornada 4 se disputó entre la 18 y la 19 y la incluimos en el grupo 8-19), 8-19 (13 partidos incluyendo la jornada 4), 20-31 (13 partidos incluyendo la jornada 33 se jugó antes que la 31) y 32-38 (6 partidos quitando la 33).

La salvación se ha logrado con 36 puntos, a un ritmo de 0.95 puntos/partido y el acceso a Europa con 58 puntos o 1,53 puntos/partido. Podemos concluir que Osasuna ha jugado a ritmo de 1,67 (Europa) en la primeras 6 jornadas, ha bajado a 0,46 (descenso) en las siguientes 13, ha subido a 1,85 (Europa) en la parte más exitosa del año y ha acabado a 0,67 (descenso) en las últimas 6 jornadas. Se puede ver en el gráfico adjunto.

En total 1,16 puntos/partido y el objetivo conseguido un año más gracias a haber sido capaces de cambiar el rumbo en el momento justo y en su justa medida.

