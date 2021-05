Respaldo del club al sueño del ascenso de Osasuna Femenino

Actualizada 26/05/2021 a las 06:00

Para entender la magnitud de lo que puede conseguir el próximo domingo Osasuna femenino conviene echar la vista atrás y recordar los inicios de una aventura que está a las puertas de la Primera Iberdrola. Una gesta sin precedentes. El 19 de mayo de 2016, Osasuna puso en marcha la Fundación Osasuna Femenino un proyecto cuyo objetivo era “dotar de una estructura sólida a jóvenes jugadoras y de esa forma animar, ilusionar y formar niñas para hacer crecer el fútbol femenino”, según recogió la web del club.



En su primera temporada, la escuadra dirigida por Ioseba Sesma terminó como campeona de la Regional navarra y logró el ascenso a Segunda División. En su debut, las rojillas finalizaron cuartas. En verano de 2019 Mikel Bakaikoa cogió las riendas del equipo y lo llevó hasta el campeonato. En la fase de ascenso cayeron con honor ante el Santa Teresa de Badajoz, a pesar de ganar en El Sadar 2-1. Pesó el gol en campo contrario, ya que en tierras extremeñas las rojillas perdieron 1-0.



La pasada campaña, la entidad navarra vio cortada su trayectoria por la pandemia de coronavirus y el Eibar fue el que ascendió a Primera Iberdrola. Ese es el nuevo reto que se le presenta a un equipo ya liderado por Kakun Mainz, que agotará las posibilidades en Bezana, Cantabria, para ascender a la máxima categoría del fútbol nacional. Las cuentas son claras, debe ganar en tierras cántabras el domingo a las 12 y que el Alavés no lo haga ante el Atlético B. Incluso el empate les puede valer si las Gloriosas caen en la Ciudad Deportiva Wanda, porque el golaveraje particular es para las rojillas.



EL OPTIMISMO DE MUNIÁIN

Durante toda la temporada, un fijo en las alineaciones de Kakun Mainz ha sido César Muniáin, directivo responsable de la sección femenina que acompaña al equipo. Su voz invita al optimismo. “Están convencidas en hacer un buen partido y, sobre todo, en ganar. Sé que no se van a rendir y el ejemplo más claro es el día del Oviedo. Perdían por tres goles de diferencia en el 85 y empataron en el 96. El Alavés no tiene un enfrentamiento fácil. La semana pasada ya lo vimos en Tajonar y necesitamos de dos penaltis para hacer gol. Es cierto que ofensivamente no atacan mucho ni son verticales, pero defensivamente son muy buenas. No conceden muchas opciones. Existe la posibilidad real de que el Alavés no gane”, argumenta el vicepresente segundo.



No es solo retórica, en el club están convencidos de que Osasuna logrará el ascenso a Iberdrola y la entidad presidida por Luis Sabalza, que viajará también a Santander, ha preparado una agenda de celebraciones primando siempre las medidas de seguridad por el coronavirus. “No puedes hacer un llamamiento de gente. Tenemos una agenda con actos y visitas a sitios, pero no con el bombo y platillo que nos gustaría. El Atlético de Madrid el otro día salió al estadio con familiares y amigos. Poco más se puede hacer”, se lamenta Muniáin.



La posibilidad real de ascenso propició que los gestores del club trabajen desde hace semanas sobre un escenario con el equipo en Primera Iberdrola. “Se podría competir en la categoría sin ninún tipo de dudas. No hay inconvenientes. Los ingresos que se generan por televisión se quintuplicarían a los actuales en Reto. Los salarios serán más altos, pero es asequible para el club”, reconoce.



Todo eso sin contar lo que supondría para la entidad navarra: “Institucionalmente, sería un golpe tremendo encima de la mesa en el mundo del fútbol femenino. Tenemos cinco años de historia. En cinco años podemos subir desde Regional hasta Primera Iberdrola con un 95% de jugadoras navarras. Es un éxito y satisfacción terrible”.



César Muniáin, testigo directo en todos los partidos, valora la temporada del equipo de Kakun Mainz. “Las he visto con altibajos. Empezaron más bien flojas, a raíz de Navidad cogieron una racha muy buena. No han perdido desde Navidad hasta aquí. Todo victorias y empates. Subidas y bajadas de juego, es normal, pero son regulares. Llevan unos partidos que se les notan más los nervios, que están más atenazadas, pero si no les sale el fútbol les sale el pundonor. Si no lo suplen con fútbol, porque es normal que haya nervios, lo suplen con coraje. En Santander estoy convencido de que así será y ganaremos”, afirma el directivo osasunista.



LA DIRECTIVA VIAJA

Muniáin revela que se desplazará a Cantabria junto al presidente Luis Sabalza con el equipo. “Queremos estar con la expedición y con ellas. Que sientan que estamos apoyándoles desde cerca. El resto de compañeros de junta viajará en el día”, explica Muniáin, que aclara que no irán en el autobús por las medidas de la covid, pero viajarán en coche a la par para estar con el equipo en el hotel. “Queremos vivir esas últimas horas antes del partido con ellas. Creemos que es bueno para ellas y nosotros. Que sepan que están arropadas. Es un hecho histórico y hay que estar ahí”, concluye Muniáin. Es el partido más importante de las rojillas.

