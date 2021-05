Cholo Simeone: “Osasuna es un equipo que ha competido bien siempre”

Actualizada 16/05/2021 a las 06:00

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, mostró su absoluta confianza en el delantero uruguayo Luis Suárez, que lleva cinco jornadas sin marcar. “Entramos en la zona Suárez, es un momento ideal para que un futbolista como él encuentre y pueda resolver situaciones del juego que el equipo va a necesitar, porque está acostumbrado a estos partidos y porque tiene la jerarquía de poder hacerlo”, señaló.

El técnico se mantuvo en su línea de discurso, pese a tener la primera oportunidad real de asegurar el título. “Nos ocupa Osasuna, un equipo que ha competido bien siempre y lo hará mañana también”, anticipó, para asegurar después que ve a su equipo “con entusiasmo y con lo que genera jugar cada partido con la camiseta del Atlético”.

Simeone insistió en que no estarán pendientes de lo que ocurra en otros campos, como San Mamés. “Nosotros dependemos siempre de lo que podamos generar, y mañana no será la excepción. Vamos a ocuparnos de centrarnos en nuestros partidos y volcar nuestra ilusión para ir partido a partido como fuimos toda la temporada”, insistió.

Su rival llega salvado y sin nada en juego en lo clasificatorio, algo que se podría considerar una circunstancia favorable pero que no lo es para Simeone. “Yo creo que en el fútbol no se puede elegir, no hay rivales pequeños ni enemigos chicos. Entiendo que el fútbol es día a día y hay que jugar en consecuencia”, opinó. “Nosotros buscamos hacer un partido bueno mañana, hacerle daño a Osasuna, sabiendo que es un equipo competitivo y que vendrá a jugar el partido con ilusión”, zanjó.

Cada mañana en tu mail, toda la actualidad rojilla. Nuevos fichajes, actualidad del club y los jugadores, entrevistas... ¡Apúntate GRATIS al nuevo boletín de Osasuna de Diario de Navarra! Quiero recibirlo