Félix Taínta: “Moncayola puede ser capitán muchos años”

01/05/2021

El nombre de Moncayola volvió a salir este viernes a la palestra. Está en boca de muchos por su rendimiento esta temporada. Su agente, el navarro Félix Taínta, se refirió a él cuando le preguntaron en una entrevista en Onda Vasca.

En primer lugar se detuvo en su progresión. También a nivel de selección. “Es un chaval que lleva dos años jugando a máximo nivel creciendo. El año pasado lo hizo francamente bien. Este año es la confirmación y sigue creciendo. Con la llamada de la sub 21, el Europeo que tiene, los Juegos Olímpicos que entendemos que también va a ir... Es un jugador que está creciendo con un potencial físico y técnico espectacular. Y un chico muy muy humilde. Eso es muy importante”.

El centrocampista tiene contrato hasta 2024. Osasuna se ha dirigido a él para mejorarle las condiciones. Mientras tanto, es lógico que suene el teléfono del representante. El futuro dirá. De momento calma. “A mí me llaman interesándose por el chaval pero los que se tienen que interesar son los clubes y tienen que llegar a un acuerdo. El chico pertenece a Osasuna. Él está encantado de estar en el equipo de su tierra. Le quedan tres años más de contrato. Tiene una cláusula como todos sabéis. A mí me pueden llamar pero si los clubes no se ponen de acuerdo, es complicado por no decir imposible”.

EL RUMOR DEL ATHLETIC

En el entorno del Athletic se habla del interés del club vizcaíno, que tendría que pagar la cláusula de 12 millones. Taínta señaló que no sabe nada de este interés y sabe que en Osasuna puede hacer historia. Es lógico que el club quiera retenerlo.

“Lo que puedo decir es que si interesa hay muchas formas de poder solucionarlo. Sí es cierto que Osasuna se va a poner duro porque entienden que es un jugador de mucho futuro en la casa. Puede ser capitán durante muchos años y ser el ejemplo a seguir por los jóvenes. Su carrera puede ser muy larga en el club. Osasuna entiende que tiene un jugador muy importante a nivel deportivo y muy importante de vestuario de inculcar todos los valores de lo que es Osasuna. A los jóvenes y a los que puedan venir de fuera. Que tengan ese modelo como en su día pudo ser César Cruchaga o Patxi Puñal. Osasuna va a defender lo suyo lógicamente”.

