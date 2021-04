Actualizada 26/04/2021 a las 06:00

Sergio Herrera 1

El Celta remató dos veces a puerta y fueron gol. No pudo hacer nada en ambos. Tuvo dificultad en varios saques de puerta. Partido plácido para el arquero.

Ramalho 2

Fue su debut como titular. Se posicionó en el lateral derecho. Se mostró correcto en tareas defensivas y con soltura en ataque, sobre todo, en la segunda mitad.

Unai García 1

No había jugado un partido completo desde el 1 de febrero ante el Betis. Se notó su inactividad. Debió ser más contundente por alto en el gol de Murillo.

Roncaglia 1

Regresó a la titularidad después de tres meses. Ocupó el puesto de central zurdo. A pesar de ser un experimento, rindió a buen nivel. Aspas le mareó en el 1-0.

Juan Cruz 1

Volvió al once tras superar sus problemas musculares. No estuvo fino en defensa y no dio profundidad al equipo. Arrasate lo cambió en descanso. Tenía amarilla.

Moncayola 1

Se situó de ancla por delante de la defensa. No estuvo tan brillante como en otras ocasiones. Fue el rojillo que más remates intentó, con 4. Tarde gris del de Garínoain.

Kike Barja 1

Alternó momentos de buen juego con pérdidas peligrosas en campo propio. Lo intentó, como siempre, pero no generó peligro. Fue sustituido en el descanso.

Darko 2

Demostró un despliegue físico descomunal durante los 90 minutos. Presionó y apareció desde segunda línea para crear peligro. Tuvo el tanto en sus botas.

Oier 1

Arrasate lo colocó en una posición más adelantada. Ayudó en tareas defensivas, pero sin la lucidez de otros días. Se retiró en el minuto 73 para dar entrada al Chimy.

Rubén García 0

Solo entró en juego en los primeros minutos. Desaparecido y lejos de su mejor versión. Temporada irregular del valenciano. Fue sustituido en el descanso.

Budimir 1

En la primera mitad estuvo desaparecido, como el equipo que apenas generó en ataque. Disfrutó de un cabezazo que pudo ser gol. Fue sustituido por Enric Gallego.

SUPLENTES

Manu Sánchez (2). Dio profundidad por izquierda.

Jony (0). Falto de ritmo y lejos de su nivel.

Torres (2). Mejoró el ataque rojillo. Anotó el 2-1.

Chimy (1). Disfrutó de 15 minutos. No entró en juego.

E. Gallego (1). Sin tiempo.