Penalti de VAR y otro récord

Actualizada 26/04/2021 a las 06:00

El VAR propició un nuevo gol de Roberto Torres, que no perdonó desde el punto de penalti tras sufrir un codazo de Iago Aspas. El ‘10’ de Osasuna acumula dos jornadas seguidas marcando, lo que le ha servido para superar al Cuco Ziganda en el ranking histórico de goles en Liga. 55 lleva en el campeonato durante las diez últimas temporadas. Hay que sumar otro en Copa. Es el 5º máximo anotador de la historia rojilla contando los goles en esta competición porque no existían registros suficientes hace años para poder contabilizar otras competiciones. No hay constancia. El criterio más objetivo se ciñe a las Ligas.

Roberto Torres, que jugó su partido 313 y se afianza en el Top 10, fue protagonista desde que entró al descanso con sus apariciones de calidad. Se entendió con Ramalho y puso luz al fútbol ofensivo. La esperanza para Osasuna cobró fuerza cuando sufrió un penalti en el minuto 74. Aspas saltó con el brazo por delante en una disputa aérea. Hubo contacto con Torres dentro del área.

La jugada al principio pasó desapercibida pese al fuerte golpe que dejó al rojillo dolorido en el suelo. Pizarro Gómez, en el VAR, avisó a Soto Grado de la acción. Optó por acudir al monitor a ver la repetición del salto entre ambos futbolistas. Vio la imagen detenida y el vídeo a cámara lenta.

El árbitro riojano dibujó con las manos la pantalla y decretó la pena máxima, además de una tarjeta amarilla para el delantero de Moaña. Minutos antes Moncayola reclamó desde el suelo mayor castigo a los vigueses. “¿Vas a sacar alguna tarjeta o qué?”, le gritó al colegiado desde el suelo tras sufrir una falta. La vio Aspas.

Roberto Torres no dudó en coger el balón para volver a tirar un penalti cuatro días después. Venía de fallar uno ante el Valencia y marcar el segundo. Ambos lanzados al mismo lado. Con ese gol, su número 54 en Liga, estaba a solo uno de superar la marca del Cuco Ziganda, hasta ahora el 5º máximo goleador. Repitió el clásico ritual. Pasos cortos, temple y balón a la red. De nuevo, a la derecha del portero. Corrió a por el balón y se besó el único escudo que ha defendido en su carrera. Había vida.

De paso, consiguió adelantar definitivamente a Ziganda en esa tabla. Detrás deja a otras leyendas como Urban y Martín. Delante figuran Sabino Andonegui, Vergara, Echeverría e Iriguíbel, auténticos mitos del osasunismo. Además iguala a Rosado como 11º máximo goleador en Primera con 26 dianas.