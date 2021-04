El VAR echa por fin una mano a Osasuna

Actualizada 11/04/2021 a las 17:17

En una temporada marcada por las decisiones arbitrales en contra de Osasuna, el VAR ha tenido su incidencia en el partido de La Cerámica. Esta vez ha echado una mano a los rojillos, que habían visto que el partido se les ponía cuesta arriba cuando se ha señalado un penalti en contra en el minuto 16.

Ha sido una acción rápida. Sergio Herrera ha rechazado un disparo de Moi Gómez y Jaume Costa ha ido en busca de la pelota. Nacho Vidal ha tocado al jugador y Munuera Montero ha entendido que el contacto, muy riguroso en todo caso, ha sido suficiente como para ser castigado. El colegiado ha señalado el punto de penalti sin tener en cuenta además que Alcácer había marcado en los segundos después de la jugada.

Dani Parejo estaba preparado para lanzar desde los once metros, pero ha habido que esperar a la revisión del VAR. La acción ha sido minuciosamente analizada. Cuatro minutos de parón. Pero no viendo si ha habido agarrón, sino comprobando si ha sido dentro o fuera del área. El videoarbitraje, con Cordera Vega a los mandos, ha deliberado que la infracción no ha sido en la zona de castigo. Cuestión de centímetros. Alivio para Osasuna, que ha podido mantener el 0-0. Parejo ha lanzado la falta y Herrera ha vuelto a lucirse.

En la segunda parte, el VAR también ha decretado que el gol del Villarreal era legal, al estar Gerard Moreno en posición correcta.

En la temporada pasada, Munuera Montero obvió un penalti clarísimo de Felipe (Atlético de Madrid) a Darko en el Metropolitano que originó una queja formal del club.

Te puede interesar