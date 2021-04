Actualizada 03/04/2021 a las 06:00

Osasuna lleva tres partidos en El Sadar con el casillero huérfano de goles. Viene además de un seco, pero valioso, empate a cero en Huesca. Es la asignatura pendiente. Los de Arrasate tienen una oportunidad este sábado (18:30 horas) contra el Getafe. Vuelven a escena después del parón. Comienza el tramo decisivo. Diez jornadas por delante en un mes y medio. La permanencia está encarrilada. No hay más que recordar que la distancia sobre la quema es de siete puntos y que hay otros cuatro peores por ahora, aparte del trío que descendería si esto se acabara. Pero falta un paso.

Uno de ellos es precisamente el Getafe, que llega con 29 puntos, uno menos que Osasuna, e inmerso en un año raro nada que ver con los anteriores. Bordalás no cosecha tanto y sigue cada dos por tres en el ojo del huracán, pero su equipo es igual de temible. Arrasate lo sabe perfectamente. Se miden dos fieras de la competitividad.

¿JUGARÁ EL CHIMY?

Los antecedentes hacen presagiar que será una tarde de pólvora mojadas (0-0 en los dos enfrentamientos de la temporada pasada y 1-0 en la ida en el Coliseum). La situación actual lo confirma. Los azulones son con el Eibar los menos goleadores (22 en 28 jornadas) y los rojillos son los siguientes (23).

El juego ha sido cerrado, trabado y parado por lo general. Osasuna no puede perder la batalla de la intensidad. Viene de firmar partidos con más trabajo defensivo efectivo, premio a su bloque y rigor, que lucidez en el área. No ha habido tanta frescura arriba. Mañana tampoco es el día de ir a presionar a alguien que arriesga poco, no elabora y espera el error ajeno. Pero el margen de producción ofensiva es amplio. Arrasate tendrá a su artillería. Budimir regresó este jueves y el Chimy podría disponer de sus primeros minutos en fecha oficial. Calleri apunta a titular.

SIN MONCAYOLA Y JONY

Moncayola es baja por sanción mientras que del último once también se cae el lesionado Jony. Regresa al arco Sergio Herrera tras estar confinado. En el Getafe, Maksimovic y Enes Ünal pueden perdérselo, junto a Cabaco y Cucho.

