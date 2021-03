Actualizada 31/03/2021 a las 06:00

Su nombre sigue sin poder despegarse del parte médico. Figura, en concreto, desde el último día del año pasado. Rubén Martínez continúa alejado de sus compañeros sin pisar el campo. El portero encara la recta final de la recuperación antes de enfundarse los guantes, pero aún le queda camino para dejar atrás un trayecto que le ha relegado a un segundo plano. Hoy se cumplen tres meses de aquel infortunio tras ser expulsado contra el Alavés.

El gallego de Coristanco vivió una tarde aciaga ese 31 de diciembre en El Sadar. Primero, tuvo que salir a la desesperada a parar a Deyverson tras un desajuste defensivo del equipo, por lo que vio la tarjeta roja nada más empezar. Luego vino lo peor.

Se le notó muy enfadado esperando que la acción quedara invalidada por fuera de juego. El meta había recuperado el puesto. Era su tercer encuentro. Posteriormente, un golpe por el trago amargo terminó con una “fractura transversal sin desplazamiento de la base del cuarto y quinto metatarsiano de la mano derecha”, informó el club.

Rubén Martínez ha ido pasando diferentes radiografías durante este tiempo para comprobar el estado de su mano. Hace unas semanas se le vio hacer trabajo en el campo de entrenamiento junto al preparador de porteros, Richard Sanzol, lo que se entendía como la antesala al regreso con sus compañeros.

Sin embargo, uno de los huesos fracturados se ha ido soldando más despacio, según se ha constatado en las pruebas médicas. Por prudencia, se ha preferido esperar un tiempo más para no cargarle demasiado. La evolución en los últimos días del hueso ha sido positiva, aunque de momento sigue haciendo trabajo en el interior de las instalaciones de Tajonar.

Rubén Martínez ha jugado tres partidos en lo que va de curso. Recuperó el puesto contra el Villarreal en la jornada 14, y repitió contra el Elche y el Alavés. Pero solo por seis minutos. Hasta la roja.

La experiencia de pasar un tiempo lesionado no ha sido nueva para el coruñés. La temporada anterior tuvo una lesión de rodilla en la jornada 13 disputada en Getafe. Sergio Herrera tomó el mando, salvo dos apariciones de Juan Pérez por circunstancias. Volvió en la 26 para jugar cinco encuentros y no regresó al once hasta la última fecha contra el Mallorca.

Contando todo el año 2020 y lo que va de 2021, Rubén Martínez solo ha podido jugar 9 partidos, cuando en la campaña del ascenso y en el primer tramo de la siguiente en Primera, había sido el guardameta de confianza de Jagoba Arrasate. Ahora trabaja para volver a estar a sus órdenes y ser alineado de aquí a mayo.

ACABA CONTRATO CON 37 AÑOS

Su futuro en Osasuna está ciertamente complicado. El 22 de junio, días antes de finalizar contrato, cumplirá 37 años. Formado en la cantera del Barcelona, con quien debutó en el primer equipo, lleva de pleno en el fútbol profesional desde la temporada 2009-2010. Ha vestido las camisetas del Cartagena, Rayo Vallecano, Almería, Levante y Deportivo de la Coruña antes de enfundarse la rojilla.

También en junio acaban su vinculación con Osasuna otros dos jugadores, Adrián y Roncaglia. El defensa argentino tiene opciones de recibir una oferta para continuar aunque dependerá de cómo vuelve de la lesión.

SERGIO HERRERA, PARA EL SÁBADO

El hecho de contar con tres porteros ha permitido a Arrasate no sufrir un contratiempo serio en la portería, un puesto azotado por lesiones en Osasuna de un tiempo a esta parte. Tras haber guardado descanso en la última jornada en Huesca por ser contacto estrecho de un positivo de Covid, Sergio Herrera regresará contra el Getafe el sábado y Juan Pérez será el suplente.