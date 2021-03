Osasuna trabaja para abrir El Sadar con visitas guiadas en dos semanas

Actualizada 31/03/2021 a las 06:00

Osasuna está trabajando para abrir en breve el reformado y ampliado estadio de El Sadar a sus socios. No será con un partido de Liga, sino con visitas guiadas. La intención es comenzar en dos semanas, a mediados de abril.

Aparte de los preparativos, el club está pendiente de recibir la autorización de Salud para que se encienda la luz verde. El interés de la masa social por ver por primera vez este Sadar es notable. Desde aquel 8 de marzo de 2020, último encuentro contra el Espanyol, los aficionados solo han tenido referencias a través de las fotografías o vídeos.

La transformación ha sido considerable desde entonces. Por fuera, con una imagen que forma parte del paisaje de la ciudad por la nueva estructura de grandes dimensiones. Por dentro, con una sensación envolvente de verticalidad, más cerrado aún de lo que ha sido siempre el estadio. Hay 6.000 butacas más.

La idea de Osasuna es que los grupos de socios sean de 15 a 20 personas, aunque estos detalles se irán comunicando próximamente. Se están considerando núcleos reducidos para ser escrupulosos con la normativa sanitaria.

El Sadar es un escenario al aire libre y en los pasillos de acceso a las gradas dispone de aire ventilado puesto que el zócalo gris está perforado con dos millones de agujeros. Ya está pensado cómo puede ser el itinerario por donde discurrirán las visitas, también por aquellas zonas interiores donde se ha ganado espacio y comodidad.

La entidad irá trasladando la información con las fechas y horarios, sabiendo que de aquí hasta el fin de temporada hay tres días en los que se jugará entre semana (Valencia, Elche y Cádiz, de visitantes) y que hay vísperas de partido en las que Arrasate es posible que quiera trabajar a puerta cerrada en el estadio.

EL REGRESO DEL PÚBLICO

Después de Semana Santa, Osasuna irá conociendo a través de LaLiga las posibles novedades del regreso del público a los partidos. Es lo último que sabe el club, que se está preparando mientras tanto por si llega la autorización. El organismo que preside Javier Tebas ha encomendado esa tarea a los clubes con las pautas que tienen que seguir.

El presidente de LaLiga habló de la tercera semana de abril, pero de momento esto es una conjetura. Sanidad tendrá lógicamente la última palabra en función de cómo esté la pandemia.

Ese trabajo que está realizando el club no es nada sencillo. Hay que cuadrar el acceso de los espectadores por franjas horarias, determinar los controles de temperatura, fijar la distancia de seguridad entre butacas sabiendo que hay unidades familiares, vender on line las entradas para los socios demandantes o establecer un personal de acomodación. El estadio ha cambiado y la butaca excepcionalmente no sería la de siempre para guardar el espacio. Podrían entrar unas 6.000 personas.