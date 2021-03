El manual de Tajonar

Actualizada 26/03/2021 a las 23:42

“Siempre que estemos representando a Osasuna, nuestra imagen será la que identifique al club. Formar parte de Osasuna debe ser para todos nosotros motivo de orgullo y respeto”. Esta afirmación se integra en la guía que se ha repartido esta semana a los canteranos de Tajonar. Un documento que busca inculcar valores, dar a conocer la historia del club y, esta temporada, promulga los consejos de Patxi Puñal. El jugador que más veces ha vestido de rojo se dirige a quienes aspiran a coger el testigo.

Ya tienen en sus manos la guía diez equipos, tanto masculinos como femeninos, y lo tendrá el conjunto Genuine tras la Semana Santa. Será su santo grial, con el que la entidad pretende transmitir su filosofía y facilitar el día a día de los futbolistas en Tajonar Se trata de una hoja de ruta que sirve información servicio a modo de consulta. Osasunismo por escrito y educación en valores que consta en acta. También se muestra el organigrama y los proyectos que tiene en marcha el club en su fútbol base en metodología, psicología, la monotorización biométrica o la nutrición.

RESPETO E IMAGEN

Hay un apartado meramente práctico, que marca las pautas de comportamiento a los jugadores. Por ejemplo, como miembros de Osasuna, se les pide que cuiden la imagen, que “identifica a todos por igual”. Y marca unas líneas. “No estarán permitidos: pendientes, collares, anillos, gorras, etc.”.

“Debemos tener una conducta de respeto a todas las personas y espacios que nos rodean: técnicos, jugadores, médicos, fisioterapeutas, profesores, dirigentes, psicólogos, utilleros, jardineros, sanitarios, administrativos, etc., así como a las instalaciones, material, equipajes o campos de juego”, apunta el manual. “No debemos olvidar nunca cuál es nuestro objetivo: ‘Ser cada día mejores personas y jugadores de fútbol, disfrutar con este deporte y del proceso de aprendizaje diario”, recomienda.

SIN MÓVILES

“Está terminantemente prohibida la utilización de móviles, reproductores de música o similares, salvo en los casos indicados por cada cuerpo técnico”, deja claro la guía que ha desarrollado Osasuna. No se permite ni en las instalaciones ni en los días de partido. Para esos encuentros de fin de semana se establecen unas normas porque “la imagen en el campo será el reflejo de lo que somos como jugadores”. El club insta a llevar “la camiseta por dentro, las medias por debajo de la rodilla, sin esparadrapos en tobillos, etc.”

Osasuna incide en la actitud de “respeto máximo” a todos los participantes ya sea en el propio partido o en uno ajeno. Esta normativa para el jugador de cantera está asociada a un protocolo de sanciones y recompensas que llevará a la práctica cada equipo para velar por su cumplimiento.

La entidad viene repartiendo la guía a los jugadores y a las familias desde enero de 2019. "Por la desgracia del Covid no íbamos a dejar de entregar un instrumento para que todo el mundo sepa cómo es Osasuna en la cantera y cómo manifestar y tener el sentimiento osasunista que queremos transmitir”, apunta el presidente de Luis Sabalza a los medios del club. “Esta guía recoge cada temporada los procesos de trabajo, la organización y los protocolos. Además, hemos querido recoger las experiencias de jugadores y jugadoras que durante sus etapas formativas pasaron por Tajonar”, añade el director Ángel Alcalde.

Puñal: “Nuestro club funciona con la suma de jugadores honrados”

Su testimonio es oro puro. Habla Patxi Puñal, el jugador con más partidos de la historia de Osasuna. “Nuestro club no funciona con figuras, funciona con la suma de jugadores honrados, constantes en el esfuerzo, trabajadores incansables, fiables no solo dentro del campo sino también fuera de él y que les puedes mirar a la cara y decirles lo que piensas, por supuesto no exentos de la calidad y condiciones necesarias para la categoría. Hay otros clubes que pueden permitirse esos jugadores fríos con mucha calidad que aparecen en momentos puntuales, desaparecen en otros o jugadores con temperamentos o caracteres raros que se soportan por su calidad. En nuestro club no funcionan, así que mala suerte chicos, a darle duro”.

El capitán por excelencia estuvo en Tajonar para repartir la guía, que contiene su relato. Puñal desprende ese sentido de la responsabilidad por defender el escudo rojillo. “El saber que tu gente está en la grada, siendo un jugador de casa, te hace ser todavía más comprometido, responsable y consciente de lo que nos jugamos en el campo y de que muchísimos ojos están puestos en nosotros, de mayores y, por supuesto, de niños y niñas que sueñan algún día con poder estar en nuestra situación”, apunta.

“Nada que merezca la pena es sencillo en la vida. Hay muchos obstáculos que superar y hay que pelear hasta el final por lo que uno desea”. Puñal pone en valor “la formación” en esa etapa y les insta a rodearse de un buen entorno. “Osasuna ha sido mi casa, mi familia. Entré en el club con 9 años y salí con 38”, afirma.

Cada mañana en tu mail, toda la actualidad rojilla. Nuevos fichajes, actualidad del club y los jugadores, entrevistas... ¡Apúntate GRATIS al nuevo boletín de Osasuna de Diario de Navarra! Quiero recibirlo