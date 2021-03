Jon Moncayola: “Jagoba me ha dicho muchas veces que no me deje guiar por el ruido de fuera”

Jon Moncayola ha sido cuatro veces internacional con la sub 21 y desde hoy competirá en la fase de grupos del Europeo sub 21.

Actualizada 24/03/2021 a las 08:06

El número 15 de la selección española sub 21 tiene sangre navarra y rojilla. Es Jon Moncayola, que se ha ganado su plaza con merecimiento para disputar una competición de alto rango como el Europeo. Desde 2009, no sucedía. Era la época de dos talentos como César Azpilicueta y Nacho Monreal, que estaban cimentando un futuro de grandes éxitos.

A sus 22 años, el de Garínoain se siente orgulloso cuando se le traslada este dato. Representa a toda una escuela de Tajonar. Su segundo año en Primera está siendo el de la consagración. No se altera por el ruido de fuera. Cuenta con buenos consejeros, el primero Arrasate. El ego tampoco se le sube por estar en la selección.

Terminado el entrenamiento de víspera al debut, justo antes de subirse al autobús de vuelta al hotel, Moncayola atiende unos minutos a Diario de Navarra. Sigue siendo el mismo. Es compañero de nombres propios como Mingueza, Cucurella, Brahim, Barrenetxea, Villar, Riqui Puig o Yeremi.

Muchas agendas de clubes estarán activas en esta fase de grupos. España debuta contra Eslovenia. Italia y República Checa serán los siguientes rivales, el sábado y el martes, antes de su vuelta a Tajonar. Pasan los dos mejores.

¿Cómo de ilusionado está?

Mucho. Es un premio al trabajo realizado. Se está dando una buena temporada en lo personal. En lo colectivo con Osasuna, hemos enderezado el rumbo y hemos ido hacia arriba. Estoy con muchas ganas de aportar lo que toque. Si tengo que jugar o no tengo que jugar. Yo he venido a vivir la experiencia y a disfrutarla.

¿Qué tal la adaptación y el cambio chip estos dos primeros días?

Como ha había estado en la fase previa, no me ha pillado nada nuevo. Los compañeros ya son conocidos. Me he enfrentado contra la mayoría de ellos. Me gusta el buen ambiente que hay. Con los que mejor me llevo son con los jugadores de la Real (Martín Zubimendi y Ander Barrenetxea). La clave para competir bien en tan poco tiempo que tenemos es empezar desde el primer día a llevarnos bien y que haya buen ambiente. Y luego, reflejar el trabajo que hacemos en el campo. Estar unidos es clave.

Ya no son partidos clasificatorios. Es un Europeo. ¿Da un poco de vértigo?

En las primeras veces que venía me pillaba todo de nuevo y estaba un poco más nervioso. Tengo muchas ganas de vivir esto. Lo hemos visto muchos años por la tele. Nos pillaba de vacaciones por ahí en verano pero siempre lo veíamos. Estoy con ganas de vivirlo y a ver qué tal se da. Es verdad que sin público se hará un poco más raro, pero es lo que hay.

Pasó de Tercera a Primera División hace dos años. Consagrado en Osasuna y ahora va a jugar el Europeo sub 21. ¿Se ha parado a pensar en todo lo que ha conseguido en poco tiempo?

Ya he hablado muchas veces con Jagoba sobre esto. Me dice que no me deje guiar por el ruido de fuera y que disfrute de todo lo que me está pasando porque es bueno para mí. Pasito a pasito a seguir creciendo. Quiero mejorar. Todavía soy joven y me queda mucho camino por delante espero. Estoy centrado en lo mío, que es lo importante.

Desde César Azpilicueta y Nacho Monreal en 2009, un jugador de Tajonar estando en Osasuna no competía en un Europeo sub 21. ¿Qué le dice el dato?

Es un orgullo que tantos años después, haya ido un chaval de Tajonar y encima sea yo. Que me nombres a esos dos futbolistas me emociona. Son dos jugadores que se formaron en Osasuna y que están haciendo una carrera deportiva espectacular. Ojalá pudiera estar tantos años a ese nivel.

¿Cuál es su papel en el vestuario de la selección?

No soy capitán, porque ellos llevan dos o tres años y están asignados, pero a veces toca hacer el rol ese de veterano. Estamos entre tres o cuatro del 98, somos los más mayores. También, aprender de la gente más pequeña. Tienen un mérito enorme que estén aquí con 18 y 19 años. Se trata de aportar un poco de experiencia y sobre todo, ser uno más.

Al revés que en Osasuna, aquí es un veterano.

Sí (ríe), sobre todo por edad. Hay que chincharles también un poquillo. Al final, el recorrido que tenemos todos es prácticamente el mismo. Yo llevo un par de años en Primera dándolo todo y me alegro por los chavales.

¿En qué varía la forma de jugar de la selección española con la de Osasuna y Arrasate?

Aquí es verdad que somos más de proponer desde el inicio, de jugar el balón desde el portero. Tratamos de llevar el peso de los partidos, madurándolos un poco más. Son formas diferentes, pero estamos capacitados para adaptarnos a cualquier tipo de situación. Ya sea tener que presionar arriba o tener que jugar a la contra, o como en la selección cambiar un poco de sistema y elaborar más las jugadas.

¿Qué labor le encomienda Luis de la Fuente?

En el tema defensivo, ayudar un poco a los centrales. Nos pegamos muchas veces el partido atacando y puede haber contras que hay que frenarlas. Se necesita algún tipo de cobertura. Cuando estamos en fase ofensivo, llegar al área para terminar la jugada y que no nos puedan hacer daño a la contra. Creo que contra estos equipos que tampoco son muy ofensivos y el mayor peligro que tienen es el balón parado, es importante terminar esas jugadas.

Contra Eslovenia en el estreno, a España le va a tocar llevar el peso del partido.

Nunca se sabe, pero me imagino que sí. Más a menos suponemos el partido que va a ser.

¿Pesa el hecho de que España haya ganado seis títulos y que por lo tanto sea la favorita? En los últimos años ha dominado la categoría.

España siempre suele tener grandes jugadores en categorías inferiores. ¿Presión? Un poco sí porque todos los años España lo hace bien. Pero de la presión también intentaremos sacar lo mejor de nosotros y llegar lejos.

¿Cómo cambia una concentración de un Europeo por la covid?

Estamos solos en las habitaciones. Antes siempre nos ponían por parejas, tanto en Osasuna como en la selección, pero ahora por el tema covid no. No va a ser que haya algún contagiado y tengan que ser dos. En el hotel hay que tener un poco más de cuidado, pero estamos en una burbuja. Ayer pasamos una PCR y hoy otra. Estando con la mascarilla sí que solemos aprovechar el tiempo libre para jugar un poco al parchís, a las cartas o a la play. Más que nada por juntarnos un poco, hablar, matar el tiempo... Después de las comidas nos quedamos de sobremesa charlando. Es bueno hacer grupo de esta forma.

¿Ir a los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano es una meta suya también?

En un principio, el equipo que haya a los Juegos será la base de este equipo, siempre y cuando las cosas vayan como tengan que ir y salgan bien. De momento estamos en marzo y queda mucho para eso. Tengo que seguir trabajando y creciendo. El objetivo es aprovechar las oportunidades cuando las tenga. A ver si salvamos también al equipo (Osasuna) y acabamos bien la temporada. También, clasificarnos para la fase final del Europeo. Luego en el verano ya se verá si el premio es doble o disfrutaremos del verano de otra manera. Vamos a ir poco a poco, que no haya lesiones y que vaya todo bien. Lo que venga, bienvenido será.