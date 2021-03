Arrasate imparte una clase de osasunismo en ESPN

Actualizada 06/03/2021 a las 13:59

Jagoba Arrasate ha sido entrevistado en ESPN, el gigante mediático deportivo americano, horas antes de recibir al Barcelona. "Pocos equipos se han construido explícitamente en torno a una comunión con su afición como el Osasuna de Arrasate, un ideal futbolístico inspirado en su estadio, El Sadar", le presenta el periodista Sid Lowe. Este es un extracto de una conversación que desprende mucho osasunismo. Filosofía, valores, esencia. Habla del estilo de juego sin aficionados, del vestuario, de su familia... Arrasate en estado puro.

Fútbol sin aficionados "No sé cómo mides lo que ha perdido todo equipo sin aficionados, pero sabes cómo es El Sadar, y cómo habría sido el nuevo Sadar, con mayor capacidad, incluso más vertical, incluso más cerrado, incluso acústica más ajustada y aún mejor. En El Sadar, existe esa sensación de vivir una montaña rusa emocional, la sensación de que con los aficionados allí, podemos hacer cualquier cosa, podemos salir de cualquier déficit. Es difícil de medir, pero hay algo que hace que nuestros jugadores se sientan muy poderosos. Y eso falta este año".

La forma de jugar. "Tuvimos una mala racha al comienzo de la temporada y eso también afecta tu confianza; no puedes ser tan rápido, tan vertiginoso, tan directo. Hubo un momento en el que tuvimos que intentar encontrar un equilibrio. Creo que estamos mejor ahora y tal vez podamos soltarnos de nuevo. Somos un equipo de oleadas y presión. Esa ha sido siempre la identidad de Osasuna: pocos toques, avanzar el balón rápido, muchos centros, intensos. Y los aficionados se identificaron con eso, hubo una especie de binomio, una sensación de que los aficionados y el equipo se unían, dependiendo el uno del otro, una comunión que nos hizo más fuertes. Y lo perdimos. Hemos perdido esa identidad, en parte porque los aficionados no estuvieron presentes y también porque esos resultados golpearon nuestra confianza".

Menos velocidad "Vemos que estamos haciendo menos transiciones rápidas que la temporada pasada. Antes robábamos la pelota y corríamos hacia adelante más que ahora. Éramos más directos, más rápidos. En términos de distancia recorrida, estamos corriendo a menos, pero el año pasado fuimos uno de los equipos con más carreras de alta intensidad, más sprints; este año, hemos bajado en ese sentido. Quizás por el perfil de los jugadores, no tenemos a Pervis Estupiñán, no hemos tenido a Chimy Ávila, pero estoy seguro que la falta de aficionados tiene algo que ver con eso. Absolutamente seguro de eso".

Otro fútbol. "Apenas hemos tenido pretemporada. Además, ahora venimos a entrenar, pero ni siquiera nos dejan ducharnos aquí. La esencia de lo que hace un jugador, su rutina, se ha perdido: entrenar, trabajar en el gimnasio, vídeos, reunirse. Eso se ha ido. Le han quitado el vestuario, el santuario del fútbol. También está habiendo más lesiones y una carga de partidos. Tienes que dosificar el esfuerzo y jugar de una forma tan "loca", que era nuestra identidad".

Perder la esencia "Los jugadores se cambian aquí en ocho vestuarios diferentes, dos o tres jugadores juntos. Están allí cinco minutos y luego salen a entrenar. Pierdes esa rutina: venir aquí por la mañana, ver las caras de tus compañeros, charlar. Esas pequeñas cosas, la esencia del fútbol, ??la construcción de un grupo, todo está perdido. Tenemos la suerte de tener muchos jugadores de casa, lo que ayuda. Pero si te cambias con solo una persona a tu lado y no ves a los demás en ese contexto, pierdes algo de lo que es un equipo. ¿El fútbol es el vestuario? Es la vida, un grupo, una familia. Tuvieron que tomar precauciones por el coronavirus, pero se le ha quitado la esencia del juego".

El Klopp de Osasuna "Fue Braulio, el director deportivo del club, quien dijo eso. Siempre seguí a Klopp en el Mainz y en el Dortmund: siempre me gustó un estilo de fútbol en el que siempre estás atacando, un juego de transiciones y a por ello, no solo por tener el balón por el mero hecho de tenerlo. Ese fútbol de "rock n 'roll". Y aquí hicimos algo así, así que de ahí salió esa frase: Osasuna es como el Liverpool. Con nuestros aficionados, todo ese ruido, a veces incluso se sentía que era real".

El peso del vestuario. "Tuve la suerte de que tanto en la Real Sociedad como en Osasuna, el 70% de los jugadores son canteranos, por lo que conocen los valores del club; ellos "vacunan" al resto. En la Real , Carlos Vela era una superestrella, Antoine Griezmann también, pero la "voz" dominante del equipo era Xabi Prieto, Mikel González ... y aquí es lo mismo. La "voz" viene de Oier Sanjurjo y Roberto Torres: capitanes, canteranos, gente que sabe qué es el club, de dónde viene, que sabe que también hemos pasado por malos momentos. Cuando tienes gente como ellos, tan honestos, es más fácil para el resto seguirlos".

Mantener el grupo. "La dificultad es que ahora tenemos grandes plantillas, en parte por la covid-19. El domingo pasado, tuvimos una sesión con los jugadores que no habían jugado la noche anterior y había 13 jugadores, y no están tan contentos como el resto. Necesitas un poco de zanahoria y palo. Sobre todo, necesitas conocerlos. No puedes tratarlos a todos por igual. A algunos hay que presionarlos y provocarlos; algunos necesitan afecto. Ese es nuestro trabajo".

Futuro entrenador. "Hay algunos, pero sobre todo Íñigo Pérez: es como un entrenador en el campo. Analiza muy bien, pide reportajes y vídeos de los rivales. Es un entrenador en ciernes y será muy bueno. Estuvo con Bielsa en el Athletic de Bilbao y con Valverde, y tiene esa curiosidad. Y nuestro entrenador en el campo, por así decirlo, es Oier".

El apoyo de la familia. "Lo peor para mí es llegar a casa después de una derrota, un mal partido con un largo viaje, y tu esposa e hijos están ahí queriendo estar contigo. Están muy emocionados porque llevas dos días fuera de casa y no tienes ganas de hacer nada. ¿El hecho de que no puedas devolver ese entusiasmo? Eso es lo peor. El entusiasmo de los niños es lo que mejor te saca de eso. No saben lo que ha pasado, te dan un beso, quieren jugar, y ahí está esa inocencia. Pero siempre hay un periodo de "luto" después de una derrota. Siempre. Uno o dos días. Es mejor aclarar la cabeza, pero es difícil después de un partido, tienes ese "duelo" de 24 o 48 horas".

Estar fuera del descenso. "Mi hija mayor tiene nueve años, los otros dos tienen cinco y uno. Ella entiende a su nivel. Mira la clasificación y porque está tan feliz en Pamplona, ??con todos los amigos que tiene, piensa: si no estamos entre los tres últimos, nos quedamos aquí, así que estoy feliz. Así es como se relaciona con lo que está haciendo el equipo. No le digo nada sobre cómo está el equipo, pero ella lo sabe. Lo único que le preocupa es no estar en la "zona roja".

El apoyo cuando no ganas. "Estuvimos 13 partidos sin ganar, una trayectoria como esa es sinónimo de que un entrenador sea despedido, pero todo lo que sentí de los aficionados y del club fue apoyo. Era como si sintieran que los dos años anteriores habían valido algo, habían construido algo; no iban a darse por vencidos por una mala racha. La afición de Osasuna es diferente. Y estamos mejor ahora".

El futuro. "Estoy muy contento en Pamplona y ojalá podamos celebrar el Centenario con la salvación y recuperar algunos aficionados para las últimas semanas de temporada, o para el inicio del año que viene en Primera División. Esa idea es nuestro motor ahora, eso es lo que nos impulsa".