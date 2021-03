Osasuna no espera repercusión al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Actualizada 05/03/2021 a las 06:00

La noticia sacudió los medios de comunicación nacionales. “Varapalo de la justicia europea a Real Madrid, Barcelona, Athletic de Bilbao y Osasuna”, se podía leer en los titulares. Todo el alarmismo se produjo porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó este jueves como “ayuda de Estado ilegal” el régimen fiscal de estos cuatro clubes españoles. La sorpresa en el seno de Osasuna fue mayúscula, cuando se trata de un asunto que data de hace cinco años y es un procedimiento donde ni siquiera la entidad navarra es parte. El club no publicó ninguna reacción al respecto porque entendía que es un tema “sin incidencia” para ellos. “Hay cierto malestar o incomodidad en Osasuna por el calibre de los titulares publicados en los medios de comunicación. Existe una confusión y nos meten en el mismo saco que el Barça, cuando ellos son parte y nosotros no. Osasuna no se pronunció en su día y ahora tampoco porque no tiene repercusión para nosotros”, confiesa Luis Sarrato, responsable jurídico del club.

MODIFICACIÓN DEL IS

Por este motivo, la tranquilidad en las altas esferas del club era total. Desde el club rojillo recuerdan que el Parlamento de Navarra aprobó en septiembre de 2016 la modificación del Impuesto de Sociedades (IS). Osasuna pasó a tributar el 28%, la misma cantidad que una Sociedad Anónima Deportiva, en lugar del 23% como se hacía antes. Se le reclamaron atrasos, que no fueron abonados por no llegar al mínimo establecido por la ley. Hacienda ya estaba al tanto de ello y se lo hizo saber al TJUE.

SIN NOTICIAS

El caso se remonta a 2016, cuando el Ejecutivo comunitario consideró que este beneficio fiscal era contrario a las reglas del Mercado Interior y que se trataba de una ayuda pública ilegal, por lo que ordenó a España que lo suprimiera -algo que hizo ese mismo año- y recuperase con carácter inmediato los beneficios otorgados a Madrid, Barcelona, Osasuna y Athletic.

Bruselas entonces exigió una multa de hasta 5 millones de euros para cada equipo, aunque la cuantía final debían fijarla las autoridades españolas en el proceso de recuperación de las ayudas. A día de hoy, la entidad navarra no ha recibido ninguna notificación y el clima es de absoluta tranquilidad, a pesar de todas las informaciones publicadas ayer por los medios de comunicación. Incluso el club valora realizar un comunicado oficial para aclarar un asunto que ayer tuvo mucho revuelo a nivel nacional.