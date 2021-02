Actualizada 28/02/2021 a las 06:00

Hasta entonces estaba siendo un partido tosco, feo, aburrido, sin claridad en ninguno de los dos ataques. Los patadones eran el único recurso en un Alavés-Osasuna que no sorprendió a nadie. El empate estaba cantado. Sin embargo, en el minuto 67 Jagoba Arrasate llamó a Kike Barja con el objetivo claro de agitar el encuentro. El técnico rojillo buscaba un rayo de luz ante tanta oscuridad.

La presencia del navarro en el campo dio otro aire al equipo. Kike Barja es de esos extremos puros tan cotizados en el fútbol. Se pega a la línea de cal, encara, recorta y centra. Bien lo sabe Budimir. Pero si falla, lo vuelve a intentar. Y así hasta que lo consigue. Es su filosofía de vida. Así exprimió al lateral Ximo Navarro y sacó la amarilla al central Laguardia. Sin embargo, en el gol tuvo el don de la oportunidad. Había que estar ahí.

La jugada también fue un destello de luz ante tanto infortunio. El propio protagonista la explicó al término del partido. “Roberto Torres ha puesto un buen centro al segundo palo. Veía que Budimir no iba a llegar a rematar y le he hablado para que la dejase. He controlado bien, aunque se me ha ido un poco largo. El portero ha dudado y, con un poco de fortuna, ha teminado en gol”. Lo cierto es que la acción fue una metáfora del partido. Barja controla mal, el meta Pacheco detiene con el muslo, el rebote golpea en el navarro y el balón entra a cámara lenta. De esta forma tan inverosímil, el extremo de Noáin se estrenó como goleador en Primera División. Era el partido 31 en la elite para un futbolista de la casa, canterano y que se ha ganado con trabajo su presencia en el primer equipo.

LA CLAVE DEL RESURGIR

A sus 23 años, Kike Barja trató de explicar el cambio de dinámica de Osasuna, que tiene un colchón de siete puntos sobre la permanencia. “La clave ha estado en hacer bien las pequeñas cosas de cada partido. Ya se empezó a ver otra versión en Elche, allá por el mes de diciembre. Cuando peor estábamos, el equipo ha trabajado increíble. No se le puede decir nada a los jugadores. Hemos mantenido la cabeza fría en los peores momentos”, resumió.

Te puede interesar

Te puede interesar