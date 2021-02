Joselu: "El partido del sábado ante Osasuna es una final"

Actualizada 25/02/2021 a las 16:27

El jugador del Deportivo Alavés Joselu Mato calificó el partido de este sábado ante Osasuna como “una final” porque es un rival directo y dijo que están mentalizados para enfrentarse a los navarros.



Reconoció en rueda de prensa que las últimas derrotas ante el FC Barcelona y la Real Sociedad les han hecho “mucho daño”, aunque matizó que esa no es su liga. Añadió que cometieron muchos errores en esos partidos y deben corregirlos, al tiempo que tienen que quedarse con lo bueno para afrontar “un partido complicado y disputado”.



“Si pensamos en jugar contra otros rivales que tenemos más adelante nos vamos a equivocar”, avisó el gallego, que tiene presión por la situación que vive el equipo. “No hemos tocado los puestos de descenso desde que llegué”, recordó.



La temporada pasada Joselu Mato formó junto a Lucas Pérez una de las parejas más temibles del campeonato, pero este año no están coincidiendo tanto en el terreno de juego. “Entreno para estar bien y el entrenador toma unas decisiones que tenemos que aceptar”, expresó el jugador, dispuesto a centrarse en lo suyo, como el resto de compañeros.



“Lucas nos aporta cosas que nadie puede darnos y lo necesitamos al 100 % porque siempre que está en el campo suma”, subrayó el goleador babazorro, que explicó que cuando juega a su lado “es todo mucho más fácil”, como ya lo han demostrado. Sin embargo, no piensa que por ambos delanteros pase la permanencia del Alavés. “Somos una plantilla de 25 y un cuerpo técnico y es mérito de todos”, respondió.



Joselu se caracteriza por pelear mucho con los rivales para ganar los balones, lo que provoca que salga golpeado de los partidos. “Llevo cuatro días con una lesión en el pómulo y tengo el ojo morado”, mostraba el jugador para denunciar que “el 90 % de las acciones son falta”, aunque admitió que él intenta aprovechar su cuerpo.



“Es un trabajo que tengo que asumir, pero no me influye en que tenga protestar aunque cuando llego a casa y me tengo que meter en una bañera de agua fría porque acabo reventado”, añadió.



Reconoció que ya no se acordaba del penalti que falló ante el Sevilla y manifestó que si hubiera tenido que lanzar otro en el mismo partido la habría hecho.