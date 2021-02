Braulio: "Le daría a David García cinco años más de contrato"

Actualizada 19/02/2021 a las 06:00

Tiene contrato con Osasuna hasta 2022, lo que resta de temporada y otra. Tras su última renovación el pasado mes de julio, su cláusula de rescisión es de 14 millones. David García está llamando la atención de varios equipos de Primera. Es normal que lo tengan en sus agendas por el rendimiento que está ofreciendo.

El club ya le ha tanteado para ampliar su relación durante varias campañas más, pero el defensa prefiere firmar contratos cortos. Braulio Vázquez lo explicaba así en una entrevista concedida a Radio Marca Navarra. A preguntas de José Ignacio de Quesada, el director deportivo explicó: “Se lo ha dicho a él en privado. Yo por mí le daría tres, cuatro o cinco años de contrato. Ese es mi objetivo y el del club. Su agente plantea renovaciones cortas. Siempre hay dos partes”.

David García ha visto recompensado su estatus en la plantilla a nivel salarial. En 2013 llegó a entrenar con Javi Gracia. Debutó en Segunda y después consiguió dos ascensos siendo parte importante. Su crecimiento ha sido imparable. Experiencia y potencia física en la retaguardia. Los datos le avalan como uno de los mejores duelistas aéreos de la categoría.

Bien valorado

El club le valora económicamente porque lo ve acorde a sus prestaciones. “Voy a decir un dato. Desde que yo estoy en la dirección deportiva le hemos subido el sueldo como diez veces de lo que ganaba cuando entré. Es cierto que tenía un salario bajo, pero él se lo ha ganado y tiene un salario importante, muy importante. Me parece justo”, afirmó Braulio. “Yo le darían los años que él quisiera, pero hay que entender a la otra parte que quiera renovaciones cortas y por eso no renueva más años. No es por una intención del club. Dentro de los límites del club te puedo garantizar que está muy bien pagado, justamente por otra parte”.

David García tiene 27 años. Un punto de inflexión fue su salida a la Cultural Leonesa como cedido con Diego Martínez en la nave rojilla. “Ha ido creciendo. Es verdad que tenía un problema de rodilla cuando salió a la Cultu y le vino además muy bien a nivel personal. Eso le vino fantástico para crece. Ahora es indiscutible y está a nivel sensacional”, reflejó el responsable de la parcela técnica del club, que añadió que mantiene una buena relación personal. “Me llevo bastante bien con él y tengo una relación especial”.

¿A nivel de selección?

Una de las preguntas que se le formuló a Braulio Vázquez fue si le ve al de Ibero con potencial para ir a la selección española.

“Luis Enrique es el que tiene que decidir pero veo a nuestros centrales y … Hacen una pareja sensacional (David-Aridane). Se complementan, ganan duelos, nos hacen fuertes. Están a un nivel muy alto. El tema de la selección no juzgo, pero están muy bien. Además, el rendimiento colectivo es el que hace aumentar el rendimiento personal”, respondió.

Patrimonio de futbolistas

Osasuna no quiere plantearse traspasos. “Tenemos patrimonio de futbolistas. Es mejor tenerlos, no venderlos. No sé el dinero que podría tener Osasuna. El objetivo es crecer. La clave es tener a los mejores jugadores posibles”.

A Braulio se le cuestionó por la posible llegada de futbolistas navarros contrastados, tipo Raúl García, Monreal o Azpilicueta. “Lo veo difícil, tenemos unos bloque salariales que no podemos romper. Que la gente no se obsesione. Ojalá quisieran volver”.

"No descarto a Roncaglia"

Braulio habló de más asuntos. Por ejemplo, de Roncaglia, que sigue un tratamiento conservador. “No descarto a Facu. Está bastante mejor. Trabaja todos los días para intentar volver antes”, indicó sobre su posible vuelta antes de finalizar la temporada. “Se lesionó en el peor momento. Sinceramente estaba al nivel más alto desde que llegó a Osasuna. Tanto de lateral como de central. El partido en Mestalla de central para mí fue fantástico”.

El coste de Calleri y Budimir

Calleri y Budimir están en boca de todos. El club no va a mover un dedo por ahora por ellos. Sin embargo, Braulio recuerda que en una operación hay que sumar no solo el traspaso, también la ficha. “Cuando viene uno libre que nadie piense que es baratísimo. Hay que mirar todo”. La opción de compra por Budimir es de 8 millones. “No me lo planteo ahora pero por los delanteros pagan mucho dinero. Sé en el club donde estoy. Luego ya veremos el presupuesto”.

Los “contextos adecuados”

Cuando estaba negociando con Calleri y Budimir les dio un mensaje antes de fichar. “Les dije que pensaran algo habrá hecho Osasuna para que el Chimy sea muy bueno, los compañeros, el trato del club, la afición... Los jugadores son personas y necesitan contextos adecuados. Esta ciudad tiene muchos argumentos para que el jugador rinda, sin tener el dinero de otros. Nosotros les apoyamos, hasta en el colegio de los niños”.

“Tener cabeza” con el Chimy

“Es pasión y energía”, se refirió al Chimy. “Pero tiene dos cruzados operados. El problema es él. Ya lo veis entrenando. Vamos a tener calma. Se mata a trabajar. Si le tengo que dar la responsabilidad al Chimy de que nos salvemos, estaríamos equivocados”, dijo Braulio. “Si por él fuera, iría convocado. Nos ha dicho que si sale el día del Barcelona o del Alavés, nos gana el partido. Vamos a tener cabeza y apoyarle, pero no darle la responsabilidad que no le toca”.

Bocadillos a 3 € en la gasolinera

Habló de su estancia en Osasuna. “Yo mato por Osasuna, como dice Belén Esteban. Cuando intento convencer a un jugador tengo detrás a un club, una ciudad y una afición que me hacen hablar solo. Ser de Osasuna es diferente. Adoro ser de Osasuna”. Se refirió a Sabalza. “Me ha dado confianza en los momentos malos. Ojalá él siga. Sé lo que es comer bocadillos de tres euros en una gasolinera. Se enfada si son más caros. Son aficionados y sufren”.