Estadios para vacunaciones masivas

Actualizada 10/02/2021 a las 06:00

Han pasado unos días desde que Estados Unidos iniciara las vacaciones masivas en grandes espacios abiertos. Las imágenes que llegan del otro lado del océano muestran filas de coches o de personas esperando a recibir la dosis en centros que se han reconvertido ahora para intentar doblegar a la pandemia. Son recintos deportivos de doble uso.

En concreto, los 32 clubes de fútbol americano han ofrecido sus 30 estadios. El presidente Joe Biden ha confirmado en las últimas hora que todos ellos se van a emplear en la campaña de vacunación. Algunos ya están en marcha.

Los campos de béisbol hacen también estas funciones. Por ejemplo, el Yankee Stadium, el icónico campo de los New York Yankees, fue inaugurado el viernes como enclave de vacunación masiva por las autoridades, que intentan elevar las tasas de inoculación en los vecindarios circundantes del Bronx afectados, según Efe.

Desde enero, Inglaterra ha seguido la misma línea. Hace semanas que el país cuenta con siete grandes centros de vacunación entre los que se incluyen estadios de fútbol como los del Aston Villa de Birmingham y Crystal Palace de Londres.

También en las islas, el mítico Old Trafford del Manchester United se ha adecuado durante cuatro fines de semana en un recinto de aprendizaje de voluntarios para suministrar la vacuna.

El goteo de clubes que se ofrecen está siendo constante. River Plate en Argentina, Olympique de Marsella en Francia... En Israel también se ha explotado la fórmula del drive-in en los estadios de fútbol. Ser vacunado sin bajarse del vehículo.

BARCELONA Y VALENCIA

En España, algunas comunidades se están planteando seguir el mismo modus operandi a medio plazo, cuando el flujo de vacunas que se reciban pueda ser superior.

Este martes trascendió que el Departamento de Salud de la Generalitat está preparando la logística para hacer lo mismo con el Camp Nou en Barcelona. Según Esport3, Salud quiere tenerlo todo listo para, una vez lleguen las vacunas, poder vacunar lo más rápido posible el grueso de la población catalana.

Se necesitan espacios amplios, mejor al aire libre y con fácil acceso y escalonado. El Camp Nou y su entorno cumplen estos requisitos. “Hemos hecho un primer contacto con el Barça; nos interesan los espacios emblemáticos como el Camp Nou o la Sagrada Familia”, manifestó el consejero de salud, Josep Maria Argimon, aludiendo a esos lugares como puntos simbólicos para atraer a la población.

En la ciudad del Turia, los dos clubes de Primera División ya han movido ficha. Tanto el Valencia como el Levante han ofrecido sus estadios, Mestalla y el renovado Ciutat de Valencia. Los primeros ya lo pusieron a disposición en diciembre, pero la Consellería de Sanidad desestimó la opción.

Igualmente, el Cádiz ha hecho lo propio con el Carranza tras el anuncio por parte de la consejería de Salud andaluza de la necesidad de ocupar grandes superficies para las vacunaciones masivas. También el Málaga y La Rosaleda.

OSASUNA, A LA ESPERA

En Navarra hay compás de espera. Fuentes del Gobierno de Navarra informaron a este periódico que no se descarta ningún recinto en previsión de que se aumente el ritmo de vacunación.

“Estamos trabajando en escenario de progresivo incremento de vacunación. No se descarta ninguna infraestructura. Lo iremos viendo”, señalaron, aclarando que “la prioridad serán los espacios de atención primaria y recursos extras que ya disponemos, como Refena o similar”.

Nadie del ejecutivo se ha puesto con Osasuna sobre la posibilidad de que El Sadar o Tajonar puedan convertirse en centros masivos de vacunación. Hay que recordar que el club está alquilado en estas propiedades que son del Gobierno de Navarra tras la dación en pago de 2014 para financiar la deuda con Hacienda.

A finales de marzo, cuando estalló la pandemia, Osasuna ya comunicó a iniciativa de su presidente Luis Sabalza que ponía a disposición las instalaciones para cualquier medida relacionada con el coronavirus.

La posición del club sigue siendo la misma. Está abierto a cualquier tipo de escenario, sabiendo que no es el dueño de estos inmuebles. En El Sadar habría una gran accesibilidad desde el exterior, algo que también sucede en el Navarra Arena. Las obras están a punto de finalizar. No serían ningún obstáculo.

En el actual escenario de momento no se contempla poner en marcha iniciativas de este calado. Por el número de vacunas y por las necesidades que tiene actualmente Navarra.

No hay propuestas de este tipo sobre la mesa, aunque se espera un aumento del suministro hacia el mes de abril. La pandemia obliga a tomar decisiones sobre la marcha, por lo que queda abierta esta opción que ya es una realidad en otros puntos.

Claves



Camp Nou. La Generalitat ha contactado con los candidatos a la presidencia del Barcelona para explorar la posibilidad de habilitar el Camp Nou como espacio de vacunación masiva. También se baraja la Sagrada Familia como un lugar para suministrar la vacuna. El secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, lo confirmó públicamente.



Mestalla y Ciudad de Valencia. Dos estadios de la comunidad valenciana están a disposición de las autoridades. El Valencia y el Levante han hablado con el Gobierno para ofrecer sus instalaciones. Ximo Puig ya expresó que no era necesario a corto plazo por el ritmo de vacunación, pero no se descarta a futuro porque se espera un incremento en las dosis.



Ramón de Carranza y La Rosaleda. El Cádiz y el ayuntamiento emitieron un comunicado para poner a disposición de la Junta de Andalucía sus instalaciones. El Málaga también ha ofrecido La Rosaleda. La Consejería de Salud alertó de la necesidad de ocupar grandes superficies para vacunaciones masivas contra el coronavirus.



Old Trafford, centro de ensayo. Siete recintos de Inglaterra se han convertido en centros de vacunación. Por ejemplo, el estadio del Aston Villa en Birmingham y el del Crystal Palace en Londres. Además, Old Trafford acoge durante cuatro fines de semana ensayos para suministrar la vacuna por parte de voluntarios.



El Vélodrome de Marsella. El Olympique de Marsella ha puesto a disposición del Gobierno francés el Vélodrome. “Las características del estadio permiten acoger la logística necesaria y acondicionar varios espacios diferentes, desde la consulta previa a las sesiones de vacunación, y eso garantizando la seguridad de las vacunas y de la vacunación”, aseguró el club.



El Monumental de River. Estos gestos también llegan desde Argentina, donde River Plate ha cedido el Monumental. De hecho, ya ha comenzado a suministrarse la vacuna en el estadio de Buenos Aires.



‘Drive-in’ en Israel. En estadios de Israel se están haciendo un tipo de suministro drive-in, lo que significa que son vacunados sin bajarse del vehículo.



Estadios de fútbol americano y de béisbol. Los 32 clubes de fútbol americano han ofrecido sus 30 instalaciones para la vacunación masiva. Los estadios de béisbol también están a disposición en Estados Unidos. El recinto de los New York Yankees fue inaugurado como centro para realizar vacunaciones.