Los exrojillos Xisco y Kodro cambian de equipo

Actualizada 28/01/2021 a las 22:25

Dos exdelanteros de Osasuna han dejado a sus respectivos clubes en este mercado de invierno. Xisco abandona el Peñarol después de año y medio, y tiene ofertas para seguir en activo. Kenan Kodro se marcha cedido del Athletic al Valladolid.

Xisco ha disputado 27 partidos con el Peñarol y ha marcado seis goles en este periplo. Ha alcanzado un acuerdo para la rescisión de contrato. "Ha llegado el momento de separar nuestros caminos, primero que nada quiero agradeceros todo el cariño y respeto que me habéis mostrado todo momento desde que puse un pie en Uruguay", ha indicado el atacante de 34 años en las redes sociales. "He vivido una experiencia increíble e inolvidable, que desde luego ha superado mis expectativas previo a llegar a Peñarol. Me siento afortunado por haber defendido los colores de un club tan enorme como es Peñarol", agrega el que fuera delantero de Osasuna. "Me llevo grandes amigos, conocer un país con una gente muy acogedora, muy cercana a mí y a los míos", expresa.

Por otro lado, el Athletic confirmó que el delantero Kenan Kodro jugará cedido en el Valladolid hasta final de la actual temporada. Kodro, de 27 años e internacional con Bosnia, fichó por el club bilbaíno el 31 de diciembre de 2019 procedente del Copenhague. En estos dos años, el autor del gol del ascenso en Girona ha disputado 27 partidos con la camiseta rojiblanca y ha marcado 4 goles. Esta campaña únicamente había jugado 42 minutos.