Actualizada 28/01/2021 a las 13:07

El colegiado Javier Alberola Rojas, del comité Castellano-Manchego, arbitrará el partido Betis-Osasuna, correspondiente a la vigésima primera jornada de LaLiga Santander.

Por su parte, el extremeño Jesús Gil Manzano ha sido designado para dirigir el encuentro del líder, el Atlético de Madrid, ante el Cádiz en el Ramón de Carranza.

Designaciones jornada 21 LaLiga Santander:

Valladolid-Huesca Ricardo de Burgos Bengoechea (C. Vasco)

VAR César Soto Grado (C. Riojano)

Eibar-Sevilla José M. Sánchez Martínez (C. Murciano)

VAR Valentín Pizarro Gómez (C. Madrileño)

R. Madrid-Levante David Medié Jiménez (C. Catalán)

VAR Guillermo Cuadra Fernandez (C. Balear)

Valencia-Elche Pablo González Fuertes (C. Asturiano)

VAR Xavier Estrada Fernández (C. Catalán)

Villarreal-R.Sociedad Isidro Díaz De Mera Escuderos (C.-Manchego)

VAR José L. González Glez. (C. C-Leonés)

Getafe-Alavés Santiago Jaime Latre (C. Aragonés)

VAR Jorge Figueroa Vázquez (C. Andaluz)

Cádiz-At. Madrid Jesús Gil Manzano (C. Extremeño)

VAR Ignacio Iglesias Villanueva (C. Gallego)

Granada-Celta Carlos del Cerro Grande (C. Madrileño)

VAR Alejandro Hernández Hdez. (C. Las Palmas)

Barcelona-Athletic Antonio M. Mateu Lahoz (C. Valenciano)

VAR José L. Munuera Montero (C. Andaluz)

Betis-Osasuna Javier Alberola Rojas (C. C-Manchego)

VAR Adrián Cordero Vega (C. Cántabro)

- Designaciones jornada 23 LaLiga SmartBank:

Zaragoza-Ponferradina Dámaso Arcediano Monescillo (C-Manchego)

VAR Eduardo Prieto Iglesias (C. Navarro)

Oviedo-Albacete Aitor Gorostegui Fernández (C. Vasco)

VAR Daniel Ocón Arráiz (C. Riojano)

Alcorcón-Málaga Saúl Ais Reig (C. Valenciano)

VAR Víctor Areces Franco (C. Asturiano)

Mallorca-Girona Alejandro Muñiz Ruiz (C. Gallego)

VAR Gorka Sagués Oscoz (C. Vasco)

Almería-Castellón Iñaki Vicandi Garrido (C. Vasco)

VAR Daniel J. Trujillo Suárez (C. Tinerfeño)

Sporting-Cartagena José A. López Toca (C. Cántabro)

VAR Santiago Varón Aceitón (C. Balear)

Espanyol-Rayo V. Jon Ander González Esteban (C. Vasco)

VAR David Pérez Pallas (C. Gallego)

Mirandés-Las Palmas David Gálvez Rascón (C. Madrileño)

VAR Javier Iglesias Villanueva (C. Gallego)

Tenerife-Fuenlabrada Oliver de La Fuente Ramos (C-Leonés)

VAR Iosu Galech Apezteguia (C. Navarro)

Leganés-Lugo Luis M. Milla Alvendiz (C. Andaluz)

VAR Juan L. Pulido Santana (C. Las Palmas)

Sabadell-UD Logroñés Rafael Sánchez López (C. Murciano)

VAR Álvaro Moreno Aragón (C. Madrileño)

