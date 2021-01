Actualizada 27/01/2021 a las 06:00

Solo hizo falta una llamada para darse cuenta de que Juan Villar y Aitor Buñuel estaban deseando hablar de Osasuna. Los propios jugadores gestionaron la entrevista con el departamento de comunicación del Almería y repasaron sin prisa su etapa como rojillos.



El delantero tiene su experiencia más cercana, tras abandonar Pamplona el pasado mes de septiembre. Su trayectoria goleadora permitió que muchos equipos de Segunda se interesaran en su fichaje. El onubense se marchó al Almería, cerca de casa.



Más lejano está el paso del lateral derecho. Se formó en Tajonar, pero salió en 2018. Valencia Mestalla, Racing de Santander y ahora Almería, donde se enroló en un renovado proyecto configurado para el ascenso. Los dos hablan maravillas de Osasuna, pero hoy les tocará defender otra camiseta.

Juan Villar, delantero del Almería: “Pasé mis mejores años en lo futbolístico y personal”



A Juan Villar no le tiembla la voz a la hora de confesar que en Osasuna pasó su mejor etapa “personal y futbolística”. De hecho, todavía tiene un grupo de Whatsapp con actuales jugadores rojillos, que hoy serán rivales.



Será un partido especial.

Sin duda. Estoy deseando ver a todos los amigos que tengo en Osasuna. Hace tiempo que no les veo y me apetece estar un rato con todos y poder charlar. También será especial enfrentarme al equipo donde pasé mis dos mejores años en lo futbolístico y personal. Muy contento por todo.



Les conoce bien. ¿Ha hecho de analista esta semana?

Un poco (risas). He ayudado en lo que creo que nos vamos a poder encontrar. Tampoco mucho más. Va a ser un partido diferente porque los dos equipos apostarán por gente con menos minutos en Liga. Serán otras circunstancias.



¿Cómo reaccionó en el sorteo?

Cuando supe que Almería y Osasuna se habían clasificado pensé que sería bonita una eliminatoria entre los dos. Me apetece mucho verlos, compartir un rato, hablar... Esto es lo bonito del fútbol. Tengo ilusión y ganas de afrontar un partido bonito.



Por lo que se ve guarda buenas amistades. ¿Mantiene también el contacto?

Solemos hablar cada cierto tiempo y conservo algún grupo de Whatsapp con ellos. Fueron dos años muy importantes para mí. Más que excompañeros de equipo, a muchos los considero mis amigos.



¿Cómo ve a Osasuna?

Lo sigo bastante. Me alegré mucho por la victoria del otro día. Es un club al que guardo mucho cariño. Ya sabemos cómo es la Primera División. Creo que se merecían la victoria mucho antes, pero es complicado sacar resultados positivos en esa categoría. Les ha costado, pero espero que ahora venga la buena racha.



¿Hasta qué punto ayuda en el ánimo de un futbolista una victoria?

Estaban haciendo las cosas muy bien y deberían haber ganado antes. Ahora van a venir con la moral diferente para intentar seguir con la racha. Es un partido importante para ellos para sumar dos triunfos seguidos y encarar mejor el siguiente encuentro contra el Real Betis.



¿Qué partido espera?

Va a ser el partido de la ilusión. Para los dos equipos lo principal es la Liga. Nosotros el ascenso y Osasuna la permanencia, pero la Copa del Rey está por medio. Nos podemos meter en cuartos de final y ya es una ronda importante.



¿Celebrará su gol?

No, para nada. Tengo bastante respeto a la afición y a todos los amigos que tengo dentro del club. Si marco no lo celebraría, ni mucho menos.



¿Se atreve con un resultado?

Que gane el mejor (risas). Sería primordial que pueda volver la próxima temporada a Pamplona estando Osasuna y Almería en Primera. Además, así podría disfrutar de ese campo magnífico que están haciendo.



Buena pinta tiene El Sadar.

Está quedando un campo increíble, a la altura de la afición y el club. Ojalá pronto lo puedan disfrutar en Pamplona.

Aitor Buñuel, defensa del Almería: “Prefería a Osasuna antes que al Barça”



Se nota que hoy será un partido diferente para Aitor Buñuel. Es la primera vez que el canterano rojillo se enfrentará a Osasuna, el club de su tierra donde se formó como futbolista.



¿De verdad nota que es especial?

Se nota que lo es. Nunca me había enfrentado a Osasuna y son unos octavos de final, que ya es una ronda bonita. Va a ser un día especial por reencontrarme con muchos compañeros.



¿Cómo reaccionó en el sorteo?

Me hizo mucha ilusión porque enfrente tendré al club que me ha visto crecer. Soy navarro y prefería jugar contra Osasuna que, por ejemplo, contra el Barça.



¿Recibió muchos mensajes?

Sobre todo de amigos. Hablé también con Kike Barja y Roberto Torres. En el campo podré ver al resto y charlar un poco con todos. Tengo ganas.



¿Mantiene el contacto?

Sí, hablo con varios. Siempre que puedo intento ver sus partidos y sigo la actualidad del equipo. Me alegro que hayan recuperado la confianza después de ganar al Granada y salir del descenso.



Imagino que le habrán preguntado sobre Osasuna. ¿Qué les ha dicho?

Entre los compañeros siempre tratamos de ayudar y dar claves. Osasuna es un equipo intenso, que aprieta arriba, compite bien, utiliza para atacar las bandas y tiene buenos rematadores. Nosotros lo intentaremos contrarrestar con nuestras armas.



¿Cuáles son?

Somos un equipo combinativo. Veremos quién lo hace mejor.



A Osasuna, a priori, le interesa ese estilo.

Sabemos que presionarán alto y saldrán a tope. Están ilusionados con la Copa del Rey, aunque su proridad es la permanencia. Nuestro objetivo también es el ascenso, pero este torneo nos ilusiona y afrontaremos el partido con humildad.



Ya es una ronda importante.

Los octavos son palabras mayores. Este formato a partido único permite, por ejemplo, que ahora con dos victorias estés en semifinales. La Copa en nuestro caso es una motivación extra porque tenemos una plantilla larga y en días así nos podemos mostrar. Eso ayuda al equipo.



¿Tanto ayuda a un futbolista lograr un triunfo tras meses sin conseguirlo?

La confianza lo es todo en el fútbol. Osasuna estaba haciendo buenos partidos, pero se dejaba puntos por erorres puntuales que le perjudicaban. La victoria ante el Granada les dará un plus anímico y servirá para reafirmar lo que estaban haciendo.



¿Cómo está la Segunda esta temporada?

Muy disputada porque estamos varios equipos peleando arriba. El Espanyol y el Mallorca no aflojan pero también están cerca el Rayo o Leganés. Sabemos por experiencia lo difícil que es esta categoría.



¿Firma el curso que viene un Osasuna-Almería en Primera?

Ojalá pueda visitar El Sadar y haya también público, que es la esencia del fútbol.



¿Ha visto el campo?

Me han pasado fotos y está quedando espectacular. Es muy bonito.