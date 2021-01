Gracia: "Que los jugadores se planteen retos ambiciosos puede ayudar"

Actualizada 20/01/2021 a las 14:06

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, aseguró que pese a la mejoría del equipo en la Liga, que le ha llevado a sumar cuatro de los últimos seis puntos y que le ha sacado de la zona de descenso, no se plantea si el equipo puede llegar a la séptima plaza aunque dijo que cree que es bueno que los jugadores no renuncien a puestos europeos.

“Ahora mismo no pienso en qué posición vamos a estar al final pero no me parece mal que tengan mis jugadores objetivos ambiciosos. Puede ayudar y muestra un estado anímico positivo del jugador”, explicó en rueda de prensa.

“Los jugadores se sienten con la confianza y optimismo que en otros momentos no tiene. Son dinámicas que tenemos que intentar estirar lo máximo posible”, añadió.

El entrenador navarro, que insistió en su voluntad de compaginar la Liga con la Copa, señaló que desde la entidad no se le han establecido prioridades y reiteró que la única manera de hacerlo es con rotaciones.

“Tengo que ser claro, en ningún momento se me habló de prioridades o de centrarnos más en una que en otra. Ahora jugamos cuatro partidos en diez días y ojalá puedan ser seis en dieciocho. Tenemos que repartir minutos, dosificar y tratar de ser lo más competitivos posibles en las dos”, apuntó.

“Lo importante es la Liga, lo importante es la Copa y para mí no hay nada más importante que el próximo partido”, apuntó en referencia al duelo de este jueves ante Osasuna. “Es el equipo de mi tierra, de mi casa, de mi familia y mis amigos. Un partido muy especial y un club al que siempre sigo y deseo lo mejor pero es nuestro rival”, recordó.

El técnico navarro dijo que Osasuna “esta muy necesitado de puntos y no está consiguiendo ganar recientemente en la Liga pero ha conseguido muchos empates. Es un equipo muy combativo y muy comprometido con su club".

"Puede jugar con dos puntas, algo más clásico para el club, o con un punta y tres detrás. Las ausencias defensivas le llevarán a incorporar nuevos centrales y puede que cambie un poco también esa línea”, apuntó Gracia, que dijo no saber si esos cambios le pueden afectar positiva o negativamente pero que advirtió que en cualquier caso deberán hacer “un gran esfuerzo físico para ganar”.

Respecto a que alguno de sus jugadores haya calificado el choque como una final recordó que “es el mismo calificativo que antes de Valladolid”.

“Con esa actitud afrontamos todos los partidos, en la Copa porque será el último partido si no ganas y en la liga por la situación en la que estamos todos estamos responsabilizados de cada punto o de la importancia de cada partido”, apuntó.

Gracia dijo que salvo sorpresa podrá contar con todos los jugadores salvo el portero Jasper Cillessen, además alabó la predisposición de Gabriel Paulista a recortar plazos de recuperación y dejó abierta la opción de que juegue o descanse Carlos Soler, con molestias en el tobillo.

“En el día de hoy ha entrenado, tiene alguna molestia, no vamos a correr riesgos pero hasta ahí”, apuntó.

El técnico se mostró contento con la evolución de Thierry Correia del que dijo que como otros jugadores ha cogido “seguridad y poso” con trabajo y partidos e insistió en que deben seguir mejorando en defensa y también en saber controlar el juego desde la posesión.

