Arrasate: "Javi Martínez es el claro ejemplo de la importancia del proceso formativo"

Actualizada 20/01/2021 a las 13:35

La eclosión de Javi Martínez está marcando este tramo de temporada en Osasuna. El centrocampista vive un gran momento, marcó un gol en Cornellá y se ha ganado minutos de calidad con el primer equipo. Un proceso que viene de lejos, nada sencillo, tal y como ha explicado Jagoba Arrasate este miércoles en rueda de prensa. "Es el ejemplo más claro de la importancia del proceso en la formación", ha dicho el de Berriatua.

Arrasate se ha detenido en el trayecto del canterano."El caso de Javi Martínez demuestra lo que es la formación y el proceso. Cuando llegamos Javi estuvo desde el inicio con nosotros, ya estaba con el asterisco marcado porque era internacional en categorías inferiores, pero todo el mundo pensaba que era un mediapunta, un jugador de último paso. Y ahí veíamos que en el primer equipo no iba a ser un jugador importante. De hecho ese año en el filial tampoco fue un jugador importante" ha comentado. Y ha señalado como clave el cambio de chip la pasada temporada. "Junto con la dirección deportiva entendimos que tenía que retrasar la posición, le vino muy bien jugar de doble pivote. En Segunda B se hizo jugador. Ahora es mucho más completo, de ida y vuelta y con capacidad para repetir esfuerzos a alta intensidad. Con balón siempre ha tenido nivel. Ahora mismo sí que está para ayudarnos y por eso lo estamos poniendo. No regalamos nada. En su día no lo veíamos", ha explicado.

El técnico ha elogiado la actitud de un Javi Martínez que tiene "muy buena predisposición, quiere ser futbolista, pregunta y hace todo lo posible". Jagoba Arrasate siempre ha defendido su idea de dar oportunidades a jugadores que ve preparados para asentarse, y el soriano refleja esa apuesta. "Es el ejemplo más claro. Era un jugador llamado a estar en el primer equipo porque estaba marcado, pero no ha sido fácil. Ha habido que cambiar cosas, él se ha dado cuenta. Es muy importante el proceso en la formación", ha expresado Jagoba Arrasate.

