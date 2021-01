El TAD da la razón a Osasuna para no sancionar a Iñigo Pérez, que ya cumplió el castigo

Actualizada 16/01/2021 a las 09:30

Osasuna conoció ayer viernes la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte, que depende del CSD, sobre la expulsión de Íñigo Pérez en el partido Elche-Osasuna el pasado 22 de diciembre. En su escrito, que llega 15 días después de que el futbolista rojillo haya cumplido ya el partido de sanción, el tribunal da la razón a Osasuna. El centrocampista fue expulsado por doble tras caer en el área. El colegiado De Burgos Bengoetxea apreció simulación.

“Examinadas las imágenes de la jugada por este Tribunal puede apreciarse la existencia de un error material manifiesto, toda vez que efectivamente existe contacto entre los jugadores que se disputaban el balón -el sancionado Íñigo Pérez y Gonzalo Verdú-, y es a consecuencia de dicho toque que el primero cae al suelo, por lo que no se da la simulación de la caída recogida en el acta arbitral”, dice la resolución.

Osasuna, en un comunicado, celebró el fallo del TAD, que le da la razón, aunque lamentó que llegue 15 días después de que el futbolista haya tenido que cumplir un partido de sanción de forma injusta, según la resolución conocida hoy.



La RFEF, SEÑALADA

Osasuna no pudo contar con Iñigo Pérez en el encuentro ante el Alavés, “un perjuicio deportivo que a día de hoy ya no tiene solución”, en palabras del club. “No es de recibo que ante una jugada en la que se aprecia de forma clara en las imágenes de televisión “contacto entre los jugadores”, y que se produjo el 22 de diciembre, no haya una resolución lógica hasta 24 días después de haber pasado el asunto por los comités de Competición y de Apelación de la RFEF”.

“La resolución del TAD da la razón al presidente de la entidad, Luis Sabalza, cuando habló de “errores” que estaban perjudicando al equipo, motivo por el cual el Director de Seguridad e Integridad de la RFEF propuso recientemente la apertura de un expediente sancionador. El TAD habla en su resolución de ‘error material manifiesto’ confirmando por tanto la existencia de al menos un error que ha perjudicado de forma clara al Club Atlético Osasuna”, señaló la entidad.