Fran Mérida: "Osasuna no está en su mejor momento, pero es peligroso"

Actualizada 14/01/2021 a las 17:29

El centrocampista del Espanyol Fran Mérida afirmó este jueves después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque que Osasuna, su rival de la Copa del Rey, "no está en su mejor momento, pero es un equipo peligroso".



El blanquiazul ensalzó las virtudes del bloque en el que militó durante cuatro temporadas y de su entrenador, Jagoba Arrasate. "Ha logrado que su equipo juegue con las ideas claras. Es un conjunto con muchas armas", reflexionó. En cualquier caso, Fran Mérida insistió en que afrontan el duelo "con ilusión".



Cuestionado por si el Espanyol puede ser la revelación del torneo del KO, el medio se mostró prudente: "Nosotros no nos podemos centrar en eso. Es una competición que nos ilusiona, bonita y jugamos contra un gran rival y en casa. Tiene todos los alicientes para que sea un buen partido".



Por otra parte, Fran Mérida destacó la amplitud de la plantilla blanquiazul con miras a afrontar dos competiciones. "El entrenador es el que debe gestionarlo, pero no vamos a renunciar a la Copa ni a nada", aseveró. De todos modos, el futbolista no escondió que el primer objetivo de la entidad es la salvación.



En el plano personal, el centrocampista valoró positivamente su buen momento: "Estoy muy bien. Es normal que el técnico mantenga el once inicial cuando las cosas funcionan y por jugar menos minutos no me siento ni más ni menos que antes, sino igual de importante dentro del bloque".