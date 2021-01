Osasuna vuelve a las andadas en Granada

Actualizada 12/01/2021 a las 21:37

Osasuna desperdició la "bala" del partido aplazado que tenía guardada en la recámara y lo hizo con un mal partido y una merecida derrota frente al Granada (2-0).

El 1-0 llegó a los 22 minutos, obra de Luis Suárez, que se hizo dueño de un rechace en el área para estrenar la cuenta con un zurdazo. Es el sexto de la temporada para el ariete colombiano, que estuvo muy atento tras el centro de Darwin Machís el mejor del partido. El jugador 'vinotinto' no sólo asistió en el primero, sino que puso su firma al segundo y pudo haberlo marcado antes si no hubiera perdonado un mano a mano. El ex del Cádiz y Leganés sacó un córner muy cerrado, con toda la intención del mundo, y sorprendió a Sergio Herrera tras un mal despeje de Calleri.

Osasuna se marchaba al vestuario con un 2-0 en contra que terminaba de apagar todas sus esperanzas. En la segunda mitad, con intentos tímidos, sobre todo al comienzo, no pudieron cambiar el electrónico ante la buena defensa de los granadinistas.

De esta forma, los pupilos de Jagoba Arrasate siguen sin vencer en Liga desde el 24 de octubre (12 jornadas) e hipotecan su concurso en la mejor liga del mundo. Los navarros, con mucho corazón, perdieron la solidez ofrecida ante el Real Madrid hace apenas cuatro días y se quedarán en la penúltima posición, aunque a tres puntos de la salvación.

Ficha técnica:

2 - Granada: Rui Silva; Pepe (Nehuén Pérez, m.74), Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Gonalons (Yan Eteki, m.54), Montoro (Luis Milla, m.65), Yangel Herrera; Machís (Soldado, m.74), Kenedy (Antonio Puertas, m.65), Luis Suárez.

0 - Osasuna: Sergio Herrera; Roncaglia, Aridane, David García, Juan Cruz; Moncayola, Oier (Lucas Torró, m.63), Roberto Torres, Rubén García (Kike Barja, m.71), Jony (Budimir, m.63), Calleri (Enric Gallego, m.71).

Goles: 1-0, M.22: Luis Suárez. 2-0, M.46+: Machís.

Árbitro: González Fuertes (Comité Asturiano). Mostró cartulina amarilla al local Domingos Duarte (m.90) y a los visitantes Oier (m.36), Rubén García (m.40), David García (m.67) y Enric Gallego (m.76).

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Santander, que fue aplazado en septiembre por la disputa por parte del Granada de la eliminatoria de clasificación para la fase de grupos de la Liga Europa, disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes a puerta cerrada.

