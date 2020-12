Actualizada 23/12/2020 a las 06:00

Jonathan Calleri fue uno de los beneficiados del cambio de sistema que presentó Osasuna en Elche. El delantero argentino formó como único punta del equipo mientras su compañero hasta la fecha, Budimir, quedó relegado al banquillo. La presencia del ariete significa trabajo, entrega y lucha con los defensores rivales. Así lo ha demostrado en los ocho partidos que suma como rojillo. Frente al Elche tuvo un rendimiento notable tanto en defensa como en ataque, todo ello acompañado por un gran desgaste físico. De hecho, fue sustituido en el minuto 88 tras un cabezazo a la desesperada donde se le subieron los gemelos. Para entonces, Calleri ya había sido un dolor de muelas para la defensa ilicitana y había asistido a Rubén García en el 0-1, después de una jugada de casta y pundonor. No es un 9 puro ni un depredador del área, pero sí un atacante que asegura desgaste hasta el último suspiro. Este martes, volvió a recorrer casi diez kilómetros.

El argentino, encargado de analizar el encuentro a pie de campo, fue un fiel reflejo de la impotencia que se vivía en el vestuario. “Después de ir dos veces ganando, nos vamos amargados porque vinimos a buscar la victoria. Tuvimos muchas oportunidades para aumentar el marcador, ya con 0-1. No pudimos y nos empataron apenas arrancó el segundo tiempo. Otra vez pudimos reponernos, pero nos empataron. Nos vamos con un sabor agridulce. Nos faltó eficacia arriba”. Calleri ya ha dejado atrás su lesión de rodilla y cuenta con la plena confianza de Arrasate. “Me sentí bien. Vengo de una lesión de rodilla de dos meses y recién estoy volviendo. Me voy sintiendo cada vez mejor. En lo general, más allá de que no pude marcar, fue un buen partido de todo el equipo. Espero seguir aportando para dejar a Osasuna en Primera”.

Para terminar, Calleri quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a la afición. “Está la clasificación muy apretada, hay varios equipos en cuatro o cinco puntos. No va ni la mitad de liga, aunque no ganamos hace mucho. Nosotros damos el 100% por la victoria y por esta camiseta. Esperamos dentro de una semana poder darles una victoria”, concluyó el argentino.

