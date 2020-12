La picota: puntuación de los jugadores de Osasuna contra el Villarreal

Actualizada 20/12/2020 a las 06:00

Rubén Martínez 1

Volvió a ser el portero titular de Osasuna. Encajó tres goles pero no pudo hacer nada para evitarlos. Tocó ligeramente un tiro de Mario que pegó en el palo.



Nacho Vidal 0

No está en buen momento. Sufrió demasiado a la espalda con los movimientos de Estupiñán, Costa y Foyth. No pudo sumarse al ataque. Desapercibido.



Aridane 0

Desubicado en el primer gol del Villarreal. Posteriormente fue expulsado en el minuto 19. Perdió el duelo con Fer Niño y le derribó en carrera. Dejó al equipo en inferioridad.

David García 0

No estuvo acertado como el resto de la defensa. Pasó apuros con los pases filtrados del Villarreal. No hubo duelos, su punto fuerte. Sufrió con Gerard Moreno.



Juan Cruz -

Dejó su sitio tras la expulsión de Aridane para que entrara Unai García. Apenas tuvo tiempo de participar en el mal inicio de Osasuna. Repitió en el once.



Oier 0

Superado por el centro del campo del Villarreal. Tarde en la presión e impreciso en algunos tramos. Faltó empaque. No pudo sostener el eje.

Moncayola 0

Flojo encuentro después de haber demostrado gran nivel. Le cogieron la espalda con facilidad en la salida de balón. No aportó la frescura y el criterio de otras veces.

Roberto Torres 0

Marcó de penalti el gol de la esperanza. Demostró una gran sangre fría como es habitual. Pero no entró en juego. Jugó en la izquierda, la derecha y por el centro.

Rubén García 0

Uno de los jugadores llamados a marcar las diferencias acabó de lateral izquierdo tras la expulsión de Aridane. Algún buen centro, pero intrascedente.

Calleri 0

Sustitudo al descanso por Brasanac. Apenas tocó el balón en las zonas peligrososas y no inquietó la salida de balón del Villarreal. Sin influencia en el juego.

Budimir 0

Menos acertado que en anteriores participaciones. Empezó con energía, pero luego se diluyó y no generó peligro. Desasistido y ausente.



SUPLENTES

Unai García (0) Desacertado y sin rapidez, por ejemplo en el 0-2.

Darko (0) No participó en el juego.

Kike Barja (1) Al menos intentó desequilibrar.

Roncaglia (-) Sin tiempo.

J. Martínez (-) Sin tiempo.

