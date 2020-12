Duelo de necesitados en el José Zorrilla

Actualizada 10/12/2020 a las 14:22

El Valladolid y Osasuna dirimirán un auténtico duelo en las profundidades de la clasificación este viernes, 11 de diciembre, a partir de las 21.00 horas en el estadio José Zorrila en el choque que inaugura la Jornada 13 de LaLiga Santander.

Un Osasuna en horas bajas visita al Valladolid con las dudas surgidas en los últimos encuentros en las que ha estado muy alejado de su mejor versión.

A la mala racha de resultados que atraviesan los navarros se une la pésima marca goleadora. Osasuna no marca lejos de su estadio desde la primera jornada de liga en Cádiz y, además, tan solo ha facturado un gol en los últimos cuatro encuentros.

El entrenador rojillo, Jagoba Arrasate, ha indicado en rueda de prensa que para hacer daño al Valladolid deberán “mejorar la velocidad en el juego” teniendo en cuenta que no tiene que cambiar “la idea, sino perfeccionarla”.

Osasuna no vence desde el pasado 24 de octubre, fecha en la que consiguió los tres puntos ante el Athletic de Bilbao el día del centenario rojillo celebrado en El Sadar.

Sobre su próximo rival, ha destacado su mejora “tras un inicio complicado” para recuperar las señas de identidad desde que está Sergio González, “un equipo muy ordenado, difícil de hacer daño y que en ataque está encontrando esa versatilidad con Marcos André o Guardiola”.

El de Berriatua quiere que sus hombres “vuelvan a ser competitivos para recuperar sensaciones y escalar así posiciones en la tabla clasificatoria”.

Los navarros no pasan por su mejor momento de juego. La plantilla no alcanza su mejor estado físico y ya no deja ver la presión a la que antes acostumbraba.

Además, jugadores importantes como Rubén García, Roberto Torres o Budimir, no tienen el peso que estaban llamados a tener dentro de un plantel mejorado respecto de la última temporada.

Al técnico vasco se le da bien el conjunto vallisoletano. Arrasate ha jugado ante el Valladolid en 10 ocasiones como primer entrenador con un bagaje de resultados de tres victorias, seis empates y tan solo una derrota.

Los de Tajonar siguen con numerosas bajas y para esa jornada tampoco podrán contar con Adrián, Jony y Lucas Torró además de Chimy Ávila y Juan Pérez, lesionados de larga duración.

El Valladolid, por su patre, recupera al chileno Fabián Orellana y a Joaquín para un partido de necesidades pero cuenta con la duda de Guardiola, aunque según el técnico del equipo, Sergio González, "está forzando al máximo" para poder llegar a este compromiso.

Por tanto, si finalmente puede entrar en la convocatoria, tanto él como Orellana y Joaquín estarían en el once titular, en el que podría haberse hecho un hueco Roque Mesa, aunque en este caso, luchará por ocupar el centro del campo con Fede San Emeterio, ya que Alcaraz parece inamovible en el esquema del técnico catalán.

En este tipo de encuentros, en el que hay presión en ambos contendientes, resulta complicado el planteamiento ya que el aspecto mental se convierte en un factor determinante, por lo que el objetivo es afrontarlo sin miedos, y con la confianza que supone haber crecido en las últimas jornadas.

El Valladolid, a pesar de haber perdido ante el Atlético de Madrid en la anterior cita liguera, llega a este importante choque con una dinámica positiva y un destacado cambio de actitud de la plantilla sobre el césped.

Para lograrlo, buscarán desplegar sus armas que, según Sergio, pasan por sus "centros laterales, su juego aéreo, su calidad a balón parado o su agresividad en las disputas del balón, que les permite ser el rival que más balones roba en campo contrario", ha analizado en la previa.

El equipo blanquivioleta sabe lo que hay que hacer y por ello tratará de "jugar más por fuera, ganando las espaldas de los laterales y buscar la finalización", tratando de aprovechar la consistencia del bloque defensivo para frenar las incursiones del Osasuna, que es el equipo menos goleador de Primera.

Alineaciones probables:

Valladolid : Masip; Hervías, Joaquín, Bruno, Nacho; Orellana, Alcaraz, Fede San Emeterio o Roque Mesa, Óscar Plano; Marcos André y Weissman o Guardiola.

Osasuna : S. Herrera; Roncaglia, Aridane, David García, Juan Cruz; Roberto Torres, Darko, Oier, Rubén García; Calleri y Budimir.

Árbitro : Cordero Vega (Comité Cántabro).

Estadio : José Zorrilla.

Hora : 21.00.