Osasuna confirma la renovación de Iván Martínez

Actualizada 09/12/2020 a las 20:08

Osasuna ha hecho oficial este miércoles que ha alcanzado un acuerdo con Iván Martínez para prolongar su relación contractual hasta el 30 de junio de 2023, aunque la entidad rojilla tendrá la opción unilateral de extender el compromiso hasta el 2024.

Te puede interesar

De este modo, el guardameta del Promesas continuará ligado al club navarro con una cláusula de rescisión de 8.000.000 euros mientras el primer equipo esté en LaLiga Santander.

Iván Martínez Marqués (19 de febrero de 2020; Ágreda, Soria) llegó a Osasuna con 12 años procedente del Club Deportivo Tudelano. Anteriormente se había formado en el equipo de su pueblo, la Sociedad Deportiva Ágreda. La actual es su séptima temporada en la disciplina rojilla, en la que ha escalado por las diferentes categorías de la entidad hasta jugar en el Promesas y participar en convocatorias del primer equipo. Además, es internacional en categorías inferiores de la selección española, habiendo participado con la sub 16, sub 17 y sub 18.

Cada mañana en tu mail, toda la actualidad rojilla. Nuevos fichajes, actualidad del club y los jugadores, entrevistas... ¡Apúntate GRATIS al nuevo boletín de Osasuna de Diario de Navarra! Quiero recibirlo