Rubén García: "Ojalá podamos salvarnos cuanto antes por salud. Se sufre mucho"

Actualizada 01/12/2020 a las 18:27

Rubén García es el futbolista de campo que más minutos acumula en este inicio de temporada. El atacante es pieza fundamental en el esquema del técnico Jagoba Arrasate y se siente importante en Osasuna. El de Xàtiva fue el protagonista de la semana en LaLigaTV.

Temporada. "El inicio ha sido lo que buscábamos. Hemos jugado contra rivales directos sacando buenos resultados. Es verdad que también hemos viajado a campos difíciles y han venido a El Sadar equipos complicados. Aun así creo que, en el cómputo global de puntos, no estamos en una mala posición".

Competir. "Tratamos de ser un equipo sólido, que respetamos al rival. Nos gusta madurar los partidos. Son pocos los encuentros donde no hemos tenido esa posibilidad de empatar o ir por delante en el marcador. Eso hace que tengamos siempre la posibilidad de puntuar".

Permanencia. "Ojalá podamos salvarnos cuanto antes por el tema de la salud. Se sufre mucho. Cuanto antes lo podamos solventar, mejor, pero somos conscientes de la dificultad. Ni mucho menos tenemos que relajarnos por saber que el año pasado nos salvamos con solvencia".

Renovación hasta 2024. "He tenido la suerte de renovar y es algo que me llena mucho. Poder decir que voy a estar mucho más tiempo aquí... Es un orgullo. Ojalá pueda mejorar datos y cumplir los objetivos del club. En lo personal estoy contento con mi nivel, porque venía de años no tan buenos. Era un objetivo importante para mí establecerme en Primera División a nivel colectivo e individual".