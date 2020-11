Osasuna se vuelca con el corazón de Aimar

Actualizada 25/11/2020 a las 06:00

Llevaba una vida aparentemente normal. Siempre ha sido un apasionado del balón. Jugaba a fútbol como centrocampista ofensivo en Oberena. Los fines de semana, sin pandemia mediante, no se perdía un partido de Osasuna. En El Sadar fue precisamente donde este estudiante en Mendillorri, residente en Ansoáin, acaparó las miradas de los cientos de aficionados presentes siendo un niño. En el juego del descanso de un partido, el Lactugol, marcó el gol desde fuera del área sin que la pelota botara antes. Se llevó un trofeo y leche para un año, aparte de una ovación que todavía retumba en sus oídos.

A flor de piel están ahora igualmente sus sentimientos. Es la historia de Aimar Ruiz de Viñaspre, joven de 16 años y socio de cuna de Osasuna, que está esperando a ser operado del corazón en el hospital Gregorio Marañón de Madrid para solucionar una afección cardiaca.

Hace dos meses y medio de la noticia. Primero se le detectó un soplo. Necesitaba pasar por unas pruebas complementarias. Superó las primeras con éxito hasta que se localizó un problema importante en otra posterior. Una arteria está obstruida con otra. Hay que intervenir. Hace vida tranquila, sin poder practicar ejercicio.

“Nos dijo la médica que era una suerte que se lo hubieran detectado porque podía haber sufrido una muerte súbita al hacer una actividad deportiva”, cuenta su padre, Mitxel, sobre el momento en que recibieron el golpe de realidad. “Nos quedamos helados. Tienes que asimilarlo, pero desde entonces, está siendo una experiencia preciosa. Hemos llorado, hemos cantado, hemos reído... Él me está enseñando también a mí como persona. Y cada mensaje o gesto que nos viene de la gente, nos da un empujón terrible”.

VÍDEOS DE ÁNIMO

Las emociones se suceden mientras a Aimar le van llegando vídeos de ánimo al teléfono móvil. Jagoba Arrasate le dice que tiene “el corazón rojillo y que resistirá”. Oier Sanjurjo, que ese “partido especial” que va a jugar lo va a “ganar”. Roberto Torres no tiene dudas de que pronto volverá “todo a estar muy bien” y volverá a “jugar”. Moncayola le apunta que “con ilusión y ganas todo se supera”. Y Kike Barja le manda su “ánimo y fuerza” y sabe que con su “actitud” le dará la vuelta a la situación.

Fuera del vestuario, pero de igual corazón rojillo, una leyenda como Enrique Martín Monreal le quiere transmitir “tranquilidad”. “Es un choque grande para ti emocionalmente pero tienes que ser positivo. Somos Osasuna y Osasuna nunca se rinde. Vamos a estrenar el estadio contigo. Seguro”.

Las muestras de cariño son incesantes. Su padre quiere agradecer a dos personas en especial dentro de toda esa marea de mensajes positivos que están llegando. El presidente de la federación de peñas, Benjamín Rekarte, y el vicepresidente de Osasuna, César Muniáin.

“Benjamín se sienta al lado mía en el campo, es como si fuera su tío. Se está volcando con nosotros. Y lo de César es impresionante. Nos han invitado para ir al palco. Me siento maravillado por el trato. Pensaba que estarían cansados de que les pidieran favores, pero no. Tienen una humanidad tremenda. Hay gente que le está animando y no le conocen de nada”, se sincera emocionado Mitxel Ruiz de Viñaspre. “Con los vídeos de Osasuna, Aimar ha alucinado. Roberto Torres le dijo la semana pasada que habían pensado en dedicarle la victoria si ganaban al Huesca. Eso llega”.

El sentimiento rojillo de Aimar es profundo. Lo mismo que el de su hermano Iker y su padre, por supuesto. Siempre han sido socios. Su primer traje osasunista se lo regaló su tía y madrina, Elena. Seguirán apareciendo sorpresas, más allá de Osasuna.

‘GASTANDO VIDA’

Entre mensaje y mensaje de apoyo, y las clases del colegio, la familia de Ansoáin ha pintado una pared de una habitación de casa. Allí sobresale la frase “gastando vida”. Encierra un significado íntimo. Cada día van escribiendo el nombre de una persona. Las que está haciendo a Aimar feliz.

MENSAJES



Jagoba Arrasate: “Sé lo que tienes por delante. Te mando un abrazo fuerte, sabemos que tienes el corazón rojillo y que resistirá. Siendo tan fuerte y tan rojillo seguro que estás a tope pronto”.

Oier Sanjurjo: “Sé que tienes un partido especial y estoy seguro de que lo vas a ganar. Fuerza y hacia adelante”.

Roberto Torres: “No te preocupes, seguro que pronto vuelve todo a estar muy bien y vuelves a jugar y a disfrutar con tus amigos de nuevo”.

Jon Moncayola: “Todo va a salir bien. Son cosas que pasan pero con ilusión y con ganas todo se supera. Espero verte pronto. Cuídate mucho”.

Kike Barja: “Te quiero mandar ánimo y fuerza. Es un momento difícil y estarás triste. Seguro que con tu actitud y ganas le darás la vuelta”.