El presupuesto de Osasuna rondará los 60 millones

Las cuentas le salen a Osasuna. Los nubarrones que se veían en marzo hacían presagiar un año en números negativos. Se encendieron las alarmas. El club tuvo que alcanzar un acuerdo con la plantilla por si no terminaba la temporada. No se tuvo que ejecutar la rebaja acordada del 20%. Sorteó la sombra del ERTE, que se puso en el foco de clubes y empresas para paliar las crisis. Antes de calmar las aguas hubo planes de todo tipo sobre la mesa como la necesidad de tener que vender futbolistas en verano para cuadrar números. Tampoco hizo falta.

El fútbol volvió a mitad de junio después de un férreo protocolo que impuso LaLiga para salvar el estado de alarma del fútbol. Se pudieron disputar todos los partidos, a puerta a cerrada aunque sea, y por consiguiente el club pudo recibir todo el dinero que estaba pactado de la televisión. En esta delicada tesitura Osasuna presentará un presupuesto de unos 60 millones de euros. Será una cifra récord. Y los beneficios se acercarán a 2 millones.

Por tanto, el club no está en el escenario que plantea el CSD de establecer una normativa para que las juntas directivas no tengan que avalar las pérdidas ocasionadas por la situación sanitaria. No afecta a Osasuna porque declara ganancias.

EL IMPACTO TELEVISIVO

La entidad no se ha visto tan afectada como grandes equipos porque no tiene dependencia de las taquillas y los ingresos de explotación que generan otros estadios. Sí le condiciona, lógicamente, los ingresos televisivos, que se han consolidado. LaLiga ha transmitido recientemente a Osasuna que el próximo reparto disminuirá en unos 100 millones para todos, en unas cantidades por determinar caso a caso. El anterior curso se ingresó sin contratiempos. La patronal ha manifestado que han sido los operadores extranjeros quienes han disminuido su apuesta. De ahí esa ligera caída en este apartado.

BALANZA FAVORABLE

Entre los gastos extraordinarios hay que destacar la devolución a los socios por no poder acudir a El Sadar. Un estadio cuya reforma amortiza Osasuna cada año con 3 millones si está en Primera División y el 25% de los ingresos de los traspasos que obtiene por jugadores. En el otro lado de la balanza, traspasos y cambios en patrocinio con resultados favorables. Por ejemplo Verleal, que aporta más dinero como sponsor principal. Osasuna calcula una subida del 15-20% en publicidad.

La respuesta masiva en la campaña de socios abonando 80 euros como cuota y el bonus percibido por Berenguer han incrementado la previsión que tenía Osasuna, cifrada en 56 millones hace dos meses.

