Osasuna, con paso firme hacia Nervión

Actualizada 07/11/2020 a las 06:00

En la bodega del avión en el que se desplazó ayer Osasuna a Sevilla había un hueco vacío donde la expedición navarra espera colocar los tres puntos que consiga hoy en el Sánchez Pizjuán (18:30 horas). Será su equipaje más valioso, pero el más difícil de facturar por la magnitud del estadio y del rival. Además, las estadísticas no acompañan a los rojillos en Nervión, en una salida donde siempre hay turbulencias. No ganan allí desde hace 14 años y, en las últimas once visitas, tan solo han logrado sumar un punto. Pero el comandante de la tripulación, Jagoba Arrasate, hace caso omiso a los números y tratará de convertirlos en una motivación extra para encarar el parón de selecciones con 13 puntos y situar al equipo en las alturas de la clasificación.

Una zona de la tabla donde acostumbra estar el Sevilla, pero que ve a lo lejos. El líder, la Real Sociedad, le saca la friolera de diez puntos al conjunto hispalense aunque con dos partidos más. De este irregular contexto liguero tratará de aprovecharse Osasuna, que se desplazó a tierras andaluzas con 21 futbolistas. Todos los disponibles, a excepción de los lesionados Juan Pérez, Darko, Brandon, Aridane, Calleri y Chimy.

Si la citación era sencilla de adivinar, no lo será así el once titular que pondrá en liza Arrasate. Hay dudas en todas las líneas, menos en la portería donde Herrera, protagonista en el último duelo en Nervión por su expulsión, seguirá como titular. En la defensa, el técnico de Berriatua puede apostar por la continuidad con Roncaglia e Iñigo Pérez de laterales, aunque no sería extraño que introdujera cambios tras señalar a la línea defensiva después de la derrota frente al Atlético. La sala de máquinas también será una incógnita. Gana enteros por un puesto un ya recuperado Lucas Torró -por su altura- que podría formar junto con Moncayola. En zona ofensiva las alternativas son varias. Roberto Torres puede regresar a la banda derecha, con Jony por la izquierda. Eso obligaría a adelantar su posición a Rubén García, que no sería extraño que formara junto con Budimir. Aunque podrían continuar Enric y Adrián. Bendito problema para un Jagoba Arrasate que se muestra optimista de cara al futuro. Osasuna va tomando aire, tanto en sensaciones como en resultados, y eso que ha tenido que hacer frente a numerosas bajas importantes. Los rojillos quieren romper sus malas estadísticas en Sevilla y tener un viaje de vuelta plácido.

