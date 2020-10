Aridane: “Me he sentido muy bien tras la lesión”

Actualizada 09/10/2020 a las 06:00

Los primeros minutos de Aridane después de su lesión muscular confirmaron sus “buenas sensaciones”. El encuentro sirvió para que consolidara su recuperación y demostrara que estará disponible para Eibar. “Personalmente me he encontrado bien. Me venía bien jugar para coger buenas sensaciones después de estar dos semanas parado. Me he sentido muy bien”, confirmó.

Aridane desgranó el rumbo liguero, positivo en Cádiz, pero malo contra el Levante, el primero de los dos partidos que se ha perdido. La victoria ante el Celta aclara el horizonte. “Dimos la cara y ese es el equipo que queremos ver. Esa es la actitud, la línea a seguir, aunque hay que mejorar muchas cosas”.

“Somos un grupo que lleva tiempo junto. Este año se han hecho cinco incorporaciones muy buenas. Van a ayudar al equipo. Conla base que teníamos el año pasado vamos a hacer un buen año”, aseguró el defensa en declaraciones al club.

Te puede interesar

Cada mañana en tu mail, toda la actualidad rojilla. Nuevos fichajes, actualidad del club y los jugadores, entrevistas... ¡Apúntate GRATIS al nuevo boletín de Osasuna de Diario de Navarra! Quiero recibirlo