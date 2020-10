Jagoba Arrasate: "No me di cuenta del terremoto, justo me estaba lavando los dientes"

Actualizada 01/10/2020 a las 09:15

Jagoba Arrasate, entrenador de Osasuna, fue telefoneado expresamente por el programa deportivo nocturno de El Partidazo de Cope nada más producirse el terremoto de 4,6 de magnitud de las 00,02. El técnico aseguró que desde su domicilio de Mutilva no sintió nada, pero sí su mujer. "Justo me estaba lavando los dientes y ha venido mi mujer toda escandalizada diciendo que han sido 10-15 segundos y que ha temblado todo, pero yo no me he dado cuenta". La llamada se produjo unos pocos minutos después del temblor. "Están llegando un montón de mensajes de los grupos de whatsapp de padres del colegio y y amigos. Están todos asustados. La gente está preocupada. Cada semana estamos teniendo cosas de estas y parece que van a más", terminó Arrasate en su testimonio.