Puntuación de los jugadores de Osasuna contra el Getafe

Actualizada 20/09/2020 a las 06:00

Sergio Herrera 1

El Getafe remató una vez a puerta y fue gol. Herrera no ofreció seguridad bajo palos y hasta en tres acciones no se entendió con sus defensores. Mal con los pies.



Roncaglia 0

Buena primera parte, pero cometió un fallo grave en la jugada del 1-0 que comenzó Cucurella. El extremo le creó importantes problemas. Acabó siendo sustituido.



Aridane 2

El mejor ayer en Getafe. Despejó todos los balones aéreos y se mostró contundente al corte. Cedió un pelogroso balón a Sergio Herrera, que pudo ser gol.



David García 1

Rindió a buen nivel, al igual que Aridane. Tuvo trabajo con la movilidad de jugadores como Jaime Mata y el Cucho. En el 1-0 agacha la cabeza y no desvía el balón.



Juan Cruz 1

Al igual que en Cádiz, el nuevo lateral rojillo estuvo más pendiente de las tareas defensivas. No dio profundidad al equipo. Segunda titularidad y partido correcto.



Roberto Torres 1

Estuvo cerca de marcar con un zurdazo nada más empezar el encuentro, cuando dejó destellos de calidad en la banda. Pasó a la izquierda sin entrar mucho en juego.



Oier 1

Fundamental su trabajo para frenar al Getafe. Dosis de oficio y presencia en el aspecto defensivo. También trató de estirarse. Menos activo en la segunda parte.



Moncayola 1

De más a menos. Ayudó en la salida de balón a los centrales y tuvo piernas para aportar recorrido. Más discreto en ataque que en otras ocasiones



Iñigo Pérez 1

Repitió de interior izquierdo. Le tocó trabajar en defensa. No tuvo la capacidad de entrar en contacto con la pelota lo suficiente, algo que notó Osasuna en su fútbol.

Rubén García 1

Firmó una gran primera parte. Fue la visagra entre el centro del campo y el ataque con pausa y electricidad a la vez. Pero perdió protagonismo con el paso de los minutos.

Adrián 1

Le tocó lidiar con un partido complicado para sus características. Intentó pelear cada balón y bajar al centro del campo para crear espacios. No tuvo opciones.



SUPLENTES

Nacho Vidal (1) Más profundidad y centros.

Cardona (2) Tuvo la mejor ocasión y se movió bien.

Barja (1) No tuvo opciones para desbordar.

Calleri (1) Forzó una falta en una sus apariciones.

Torró (1) Estuvo bien.