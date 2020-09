Actualizada 04/09/2020 a las 15:39

El pasado domingo, Juan Cruz se convirtió en el segundo fichaje del Club Atlético Osasuna de cara a la temporada 2020/21. El lateral izquierdo, que hace menos de dos semanas que logró el ascenso a la máxima categoría con el Elche Club de Fútbol, se encuentra estos días en su Madrid natal superando las dos pruebas PCR que exige el protocolo sanitario para poder reintegrarse a la dinámica del equipo.

Mientras tanto, aguarda el momento de vestirse de corto junto a sus nuevos compañeros en Tajonar, el jugador atendió a los medios oficiales de la entidad rojilla en una entrevista.

“Estoy agradecido de pertenecer a este gran club y tengo muchas ganas de llegar allí. Hace diez días que estaba jugándome el ascenso y estaba centrado en eso. Pero en cuanto se pusieron en contacto conmigo Braulio, Cata y el propio míster, la verdad que no pude dudar, porque el proyecto que me plantean en un año tan importante para Osasuna como es el centenario… es una experiencia que quiero vivirla. Vengo de una temporada en la que estoy muy contento por cómo ha salido todo y la decisión la tomo por los valores que representa este club”, afirmó.

Asimismo, Juan Cruz se refirió a qué puede esperar la afición rojilla de él: “Tengo 28 años y va a ser mi primer año en Primera División. Soy una persona muy trabajadora, muy humilde, vengo de abajo y sé lo que he luchado y lo que me he esforzado para llegar hasta aquí. Me parece que eso se refleja en el campo. Estoy deseando llegar a El Sadar y esa gente que he sufrido en contra, cómo están encima y sé lo qué es… estoy deseando tenerlos a favor. Estoy deseando que cuando me deje el alma y la piel en ese campo tenerles detrás, porque soy un jugador que eso lo nota muchísimo. Estoy deseando que pase toda esta situación y que la gente pueda volver a los estadios, porque es lo bonito del fútbol, porque el año del centenario, el estadio nuevo y toda esa gente ahí tiene que ser un espectáculo”.

El defensa madrileño también explicó qué tipo de futbolista es. “Sobre todo, soy un jugador que no da un balón por perdido. Voy a correr hasta que el árbitro pite el final del partido porque está en mí. Y luego ya si, como le gusta al míster, puedo ir hacia adelante y ayudar a mis compañeros con asistencias bienvenido sea. Pero, como dice mi padre, soy un gladiador. Yo sé que me voy a dejar la piel por esta camiseta y por esta afición, y espero que lo noten”, confesó.

