Javi Martínez: "Se trata de ir cogiendo sensaciones"

Actualizada 30/08/2020 a las 06:00

Javi Martínez anotó el 2-1 al Alavés con un remate en la segunda parte que batió a Pacheco. “Es mi primer gol con el primer equipo y estoy muy contento como no podía ser de otra manera. Me he encontrado bien. He jugado 45 minutos. El otro día fueron 15 porque tenía unas molestias. Contento y con ganas de seguir”, señaló en el plano individual el canterano de Soria.

“Ha sido un partido competid, como los de pretemporada. Hemos intentando mover el balón y demás. Nos ha costado un poquito, pero lo importante es que nos hemos encontrado más cómodos sin balón. Se trata de ir cogiendo sensaciones, minutos y que las piernas vayan sufriendo un poco”.

Javi Martínez apuesta por “seguir con la misma dinámica que hasta ahora”. “Estamos entrenando bien, estamos compitiendo bien los partidos. Los contamos por victorias. El lunes ya sale el calendario y ya con la vista puesta un poco más en ese primer partido”.