El Defensor del Socio de Osasuna lanza una propuesta sobre los abonos

El Defensor del Socio de Osasuna, Rafael Almándoz, comunicó una propuesta sobre la campaña de socios que ha trasladado a la Junta Directiva del club. Su idea busca un equilibrio entre que el club cuente con ingresos y que el socio no se vea tan perjudicado.

El texto parte de la premisa de que Osasuna es “un club deportivo, el cual es propiedad de todos sus socios”. Primero se refiere a la devolución de la temporada 2019-2020, donde se han disputado cuatro encuentros (falta uno) sin público. “La gran mayoría de los socios con los que hemos hablado estarían dispuestos a renunciar a dicha devolución, al entender que la situación llegó de manera inesperada”, apunta.

Sobre la renovación de abonos dice lo siguiente: “La carta recibida por los socios, referente a la renovación del año que viene, decía que los socios pagarán el abono íntegro donde irían incluidos los dos medios días del club. Situación que no ha gustado a la inmensa mayoría de socios”, señala. El club anunció oficialmente que devolvería hasta un 57% de lo pagado.

Por ello lanza una propuesta. “Renovar por la mitad del abono dejando la otra mitad para la segunda vuelta y de esta manera, si no fuese posible acceder a los estadios, el socio únicamente abonaría la mitad de su abono, el cual sería válido para acudir o participar en cualquier acto, sorteo o cualquier actividad”, comenta. “Habrá socios que voluntariamente no renovasen esta segunda parte (con lo cual no perderían ningún derecho) para facilitar la asistencia del resto”, comenta sobre el aforo.

EL CLUB ESTUDIA UNA FÓRMULA

Mientras, Osasuna está valorando una fórmula que difiere a lo anunciado. Se pretende descontar del abono los partidos no disfrutados este curso, devolver el dinero si alguien no renueva y, si la temporada que viene es a puerta cerrada, devolver la totalidad de lo pagado. La incertidumbre sobre el regreso del público dilatará la puesta en marcha de la campaña.

